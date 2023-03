Oriana Marzoli è finita al centro del clamore mediatico. Sul web, giovedì 23 marzo ha iniziato a circolare un video del passato: la concorrente venezuelana in Spagna venne cacciata dallo studio dell'Isola dei Famosi. Alla base del decisione del conduttore, ci fu un brutto gesto dell'ex naufraga nei confronti del pubblico presente. Sebbene Oriana disse di non avere fatto nulla, un replay la smentì.

Che cos'è successo?

Il Grande Fratello Vip 7 non è il primo Reality Show alla quale partecipa Oriana Marzoli.

In passato la concorrente prese all'Isola dei Famosi in Spagna.

In queste ore, sul web è apparso un video riguardante la partecipazione della venezuelana: Oriana venne cacciata dalla studio. Poco prima Marzoli aveva fatto il dito medio al pubblico presente dietro di lei e nel momento in cui le persone presenti iniziarono ad urlare "fuori", il conduttore cercò di capirne il motivo.

Sebbene Oriana disse più volte di non avere fatto nulla, un replay smentì la sua versione.

Il percorso di Oriana Marzoli al GFVip 7

La partecipazione di Oriana Marzoli all'Isola dei Famosi risale a qualche anno fa. Tale reazione al reality show iberico potrebbe essere stata dettata dalla giovane età dell'ex naufraga. Oggi, infatti, al Grande Fratello Vip 7 Marzoli ha dimostrato di avere un carattere "fumantino" ma non ha mai mancato di rispetto ai telespettatori.

All'interno della casa di Cinecittà, Oriana si è messa in gioco senza filtri instaurando un bellissimo rapporto di amicizia con Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Luca Onestini, Alberto De Pisis e Edoardo Tavassi. Inoltre sembrerebbe aver trovato l'amore grazie a Daniele Dal Moro.

A quanto pare Oriana è riuscita a conquistare anche l'Italia, dal momento che è stata votata come prima finalista del Grande Fratello Vip 7.

Il sostegno dei fan

Mercoledì 22 marzo, Oriana Marzoli ha ricevuto alcuni messaggi dai suoi fan.

In un primo aereo, le fan italiane hanno scritto: "Bebè l'Italia ti ama, come te nessuno mai". Nel secondo aereo invece, si legge: "Bebè sei luce per noi. Grazie di esistere". Le sorprese per la concorrente venezuelana non sono finite, poiché sulla casa di Cinecittà sono volati due aerei dedicati a lei e Daniele Dal Moro: "Dal 4/11 per sempre con voi".

Il secondo aereo invece, recita testuali parole: "Il meglio deve ancora venire con voi".

I sostenitori della 31enne hanno voluto far sentire il loro affetto, in un momento delicato: dopo la squalifica di Daniele Dal Moro, Oriana ha avuto un crollo emotivo.