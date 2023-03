La soap opera Il Paradiso delle signore 7 si avvia verso la conclusione: poco più di due mesi separano i telespettatori dal finale della settima stagione. Le vicende del grande magazzino milanese, poi, torneranno a settembre con gli episodi inediti dell'ottava stagione.

Saranno i ritorni di alcuni personaggi a caratterizzare il gran finale di questa settima stagione, in programma su Rai 1 il 5 maggio 2023.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: negli ultimi episodi il ritorno di Stefania

Venerdì 5 maggio 2023 calerà il sipario sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

La notizia è stata confermata dai palinsesti primaverili pubblicati su Rai Pubblicità. Dunque restano due mesi per capire che risvolti avranno le vicende dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino milanese.

Stando alle prime anticipazioni trapelate sul web, nel finale di stagione farà ritorno in scena Stefania Colombo. Non è ancora chiara la ragione che la riporterà in Italia, ma la ragazza dovrà prendere un'importante decisione in campo sentimentale.

Il Paradiso delle signore 7 spoiler sul finale: Stefania e Marco in crisi

Nel finale di stagione de Il Paradiso delle signore 7 molti nodi verranno al pettine. Uno di questi riguarderà il rapporto tra Stefania e Marco. Negli episodi andati in onda nelle scorse settimane il giovane di Sant'Erasmo ha raccontato di essere in crisi con la sua fidanzata.

Stando alle parole del giornalista, la ragazza si è allontanata da lui a causa dei troppi impegni lavorativi. Nonostante le rassicurazioni di Matilde, Marco è apparso molto preoccupato, specialmente dopo aver rivelato che la fidanzata sta passando molto tempo con Federico Cattaneo. Come il pubblico ricorderà, Stefania ha sempre avuto un debole per il giovane.

Dunque potrebbe essere quest'ultimo il motivo dell'allontanamento della ragazza.

Stefania divisa tra Marco e Federico

Come i telespettatori hanno già visto in passato, prima di conoscere Marco di Sant'Erasmo, Stefania era innamorata di Federico Cattaneo. Purtroppo per lei, il figliastro di Luciano non la ricambiava. Stando al racconto del giornalista, però, pare che i due si stiano frequentando per motivi di lavoro.

Infatti, il figlio illegittimo di Umberto Guarnieri sta traducendo il libro scritto dall'ex Venere. Ciò li porta a trascorrere del tempo insieme. È possibile che i sentimenti della ragazza siano riaffiorati? Al rientro in Italia la giovane Colombo si troverà davanti a un bivio fra Marco e Federico.