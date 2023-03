Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Müjgan darà il suo ultimo saluto alla zia Behice. Le esequie, dopo una richiesta di Demir, si svolgeranno a Istanbul e saranno abbastanza intime, visto che parteciperanno solamente tre persone: Müjgan, Fikret e un'amica di famiglia. La ragazza, nonostante tutto il male che ha fatto la zia, la perdonerà, soprattutto per l'aiuto che le ha dato quando era piccola.

Müjgan addolorata dopo la morte della zia

Nelle prossime puntate di Terra amara, Müjgan attraverserà uno dei momenti più bui della sua vita.

Dopo aver appreso che Behice ha ucciso i suoi primi mariti, e che soprattutto il padre l'ha aiutata a nascondere gli omicidi, nulla sarà più come prima e la ragazza si vergognerà per il comportamento della sua famiglia.

Successivamente assisterà alla morte della zia, che dopo aver confessato tutti i suoi peccati, tra cui l'aver ucciso Hünkar, deciderà di buttarsi da un dirupo. Müjgan amava tanto Behice, ma nelle ultime settimane di vita si è comportata molto male anche nei suoi confronti.

I funerali di Behice si svolgono a Istanbul

In seguito alla morte di Behice, Demir chiederà a Fekeli di non far seppellire la donna a Çukurova. Così Fekeli chiederà a Müjgan di far seppellire la zia a Istanbul.

Fikret si offrirà di accompagnarla, così i due partiranno insieme con la salma della zia.

Müjgan sarà distrutta dal dolore, gli eventi recenti sono stati veramente difficili da sopportare. Riuscirà a trovare conforto solo in Fikret, che non la lascerà da sola nemmeno un attimo.

Müjgan dà l'estremo saluto alla zia

Müjgan e Fikret arriveranno a Istanbul.

È stato scelto di non seppellire Behice ad Adana per rispetto a Hünkar. Al funerale della donna parteciperanno solamente tre persone e questa cosa rattristerà molto Müjgan e non capirà nemmeno perché i conoscenti della zia non le abbiamo voluto dare l'ultimo saluto, visto che la notizia delle malefatte combinate dalla donna non è ancora arrivata a Istanbul.

A ogni modo Müjgan, in preda al dolore, saluterà la zia: "Ti perdono per quello che hai fatto, soprattutto per ciò che hai fatto per me quando ero piccola". La ragazza vuole mantenere nella sua mente l'immagine della zia che le stava accanto quando era bambina, non quella dell'assassina che ha ucciso tre persone: non vorrà pensare a tutte le atrocità che ha commesso.

Dopo il funerale Fikret prenderà Müjgan tra le braccia e l'accompagnerà fuori dal cimitero: è ora di tornare a casa e di dare l'ultimo saluto a Behice. Prima di tornare ad Adana, però, Fikret e Müjgan trascorreranno una notte a Istanbul e torneranno a Çukurova il giorno successivo e chissà, magari tra loro potrebbe succedere qualcosa.