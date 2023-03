Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap opera ci sarà spazio per le vicende di Yilmaz e Zuleyha, i quali finalmente si ritroveranno a vivere un momento felice e sereno della loro vita.

I due, infatti, si diranno pronti a lasciarsi alle spalle il passato per vivere la loro grande passione e fare dei sogni di vita insieme. Il destino, però, si rivelerà crudele nei confronti della coppia e spezzerà per sempre questo grande sogno.

Yilmaz e Zuleyha escono allo scoperto: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara destinate al primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che per la coppia Yilmaz-Zuleyha arriverà il momento di uscire allo scoperto e viversi la loro favola d'amore.

I due, infatti, riusciranno ad ottenere il divorzio dai loro rispettivi partner e a quel punto si diranno pronti ad intraprendere questo nuovo percorso di vita assieme, intenzionati a costruire una famiglia tutta loro.

La coppia acquisterà anche un terreno, sul quale intendono costruire la loro casa per trasferirsi e stare in assoluta armonia.

Zuleyha devastata dal dolore per Yilmaz: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Il destino, però, giocherà un bruttissimo scherzo alla coppia Yilmaz-Zuleyha: le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che l'uomo si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente stradale che spezzerà per sempre il sogno dei due innamorati.

Le condizioni di salute di Yilmaz saranno gravissime, al punto che per l'uomo non ci sarà niente da fare e morirà poco dopo l'arrivo in ospedale.

Un durissimo colpo per Zuleyha che, a quel punto, si ritroverà ad essere spezzata e dilaniata dal dolore per la morte del suo amato e per lei non sarà affatto semplice rialzarsi dopo questa batosta.

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che prima ancora della morte di Yilmaz, il pubblico della soap opera turca in onda su Canale 5, farà i conti con un'altra morte illustre.

Demir ritrova il corpo senza vita di sua mamma: anticipazioni Terra Amara prossime puntate

Ad avere la peggio, infatti, sarà pure Hunkar: la donna scoprirà tutta la verità sul conto di Behice e, a quel punto, deciderà di affrontarla faccia a faccia.

Tuttavia, la spietatezza di Behice finirà per avere delle conseguenze clamorose: la donna, infatti, non si farà problemi a colpire con un coltello la sua rivale e a, quel punto, per la mamma di Demir non ci sarà più niente da fare.

Hunkar morirà per mano di Behice e, il suo corpo, verrà ritrovato dopo un po' di tempo proprio da suo figlio, che sarà a dir poco disperato.

L'appuntamento con Terra Amara premiato dal pubblico Mediaset

Insomma, i colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate di questa seconda stagione della soap che ha debuttato nel migliore dei modi su Canale 5.

Gli ascolti degli episodi trasmessi in queste settimane evidenziano un trend positivo e in costante aumento per Terra amara, che ormai viaggia su una media di quasi tre milioni di fedelissimi al giorno e punte del 25% durante le puntate del weekend, la cui durata arriva a toccare le due ore complessive su Canale 5.

E con le trame intrecciate e infuocate delle prossime settimane, c'è da scommettere che gli ascolti della soap opera continueranno a crescere sempre più.