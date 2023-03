L'ex concorrente del Gf Vip Dana Saber ha lanciato una pesante accusa su Instagram, rivolta ad alcuni suoi ex coinquilini. La 29enne ha infatti affermato che alcuni dei concorrenti, nel corso della loro permanenza nel bunker, avrebbero avuto contatti con l'esterno utilizzando dei cellulari. Tra questi Patrizia Rossetti, che avrebbe dormito in suite con il suo telefonino. La modella originaria del Marocco è stata nella casa più spiata d'Italia per poche settimane, ma tanto è bastato per fare alcune presunte rivelazioni. Si ricorda come, in seguito alla fine della sua avventura nella casa, Dana Saber è stata mai ospite in studio, a differenza di altri ex partecipanti.

In verità, non è la prima volta che si parla della presenza di cellulari nel bunker di Cinecittà, ma le recenti dichiarazioni di Dana hanno riaperto il caso.

Gf Vip: anche Wilma, Antonino e Milena avrebbero usato un cellulare

Queste le dichiarazioni di Dana Saber su Patrizia Rossetti nel corso della diretta Instagram: "Dormiva sempre nella suite più f..., con pure il telefono". Dana ha aggiunto che anche Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi, nel corso della loro permanenza, avrebbero fatto lo stesso. La modella ha poi invitato i follower a chiedere i loro numeri di cellulare ad Alfonso Signorini, per poterli contattare direttamente. A detta di Dana, a godere di un simile privilegio attualmente sarebbe Milena Miconi, la quale è ancora attiva nel reality.

Le strane allusioni di Nicole

Le dichiarazioni di Dana Saber sulla presenza di almeno un cellulare nella casa del Gf Vip non sono una novità. Già alcune settimane fa si parlava di tale argomento dopo alcune strane affermazioni da parte di Nicole Murgia. La 30enne, in tale occasione, ha parlato di un telefono e del presunto utilizzo da parte sua dei social network per vedere cosa dicessero i follower su di lei.

Anche Luca Onestini sembrerebbe essere stato sorpreso a utilizzare un cellulare per poi rimetterselo immediatamente in tasca nel momento in cui le telecamere lo hanno inquadrato. Al momento queste sono solo congetture che hanno bisogno di opportuna conferma. Alfonso Signorini non si è per ora espresso sull'argomento.

La casa sarebbe molto sporca

Dana Saber ha fatto sapere che all'interno della casa ci sarebbero delle zone in cui accadrebbero "cose" non meglio specificate e che i telespettatori non possono vedere da casa. Ha inoltre affermato che l'abitazione sarebbe caratterizzata da mancanza di igiene, un'affermazione già fatta in realtà da Wilma Goich. La 29enne ha dichiarato che farebbero il bagno "in venti". Questo non accadrebbe invece nella suite. Dana se l'è presa anche con lo staff del Gf Vip che avrebbero strumentalizzato alcune non meglio specificate dichiarazioni della modella al fine di utilizzarle contro di lei.