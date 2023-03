Tante novità ci saranno nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 marzo su Rai 3. Gli spoiler della soap opera rivelano che Manuela Cirillo deciderà di voltare pagina dopo il rifiuto di Niko Poggi. Otello, invece, dopo essere rientrato da Indica, sceglierà di vivere a Napoli.

Un posto al sole: anticipazioni puntate dal 13 al 17 marzo

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 marzo evidenziano che Viola si sentirà in colpa per quanto accaduto a Damiano. Questi, infatti, sarà in condizioni disperate dopo essere rimasto ferito durante un agguato criminale.

Giulia e Angela approfondiranno la conoscenza di Rosa. Le due donne così scopriranno che l'aggressività della madre di Manuel deriva dalle brutte esperienze che ha vissuto in precedenza.

Serena vivrà un momento di imbarazzo con Marina, mentre Lara approfitterà del bambino per tenere sempre più legato Roberto a sé e mettere a rischio il matrimonio dell'uomo. Viola scoprirà cosa prova nei confronti di Damiano e vorrà parlarne al più presto con Eugenio.

Manuela cerca di dimenticare Niko

Negli episodi di Upas del 13-17 marzo Nicotera metterà in atto un piano che rischierà di mettere in difficoltà l'ex moglie. Roberto, intanto, prenderà una decisione importante su Lara e, nel frattempo, cercherà di rassicurare Marina sul loro amore.

Micaela organizzerà un appuntamento al buio tra Manuela e Niko. Damiano e Viola, invece, avranno un duro confronto. L'insegnante, a questo punto, sarà costretta a prendere una decisione sulla sua vita sentimentale. Otello deciderà di far ritorno ad Indica dopo la morte della moglie Teresa. I parenti e gli amici vivranno la sua partenza con profonda tristezza.

Raffaele e Renato saranno preoccupati per la decisione dell'amico Otello di affrontare il lutto da solo. Manuela, invece, apparirà sempre più presa da Niko, che ricambierà con atteggiamenti contrastanti. Cirillo, quindi, cercherà di andare avanti per la sua strada dopo aver capito che l'avvocato non è interessato a lei. Rosa si accingerà ad iniziare il lavoro in Terrazza.

Otello torna a Napoli

Franco avrà una discussione con Damiano sulla pericolosità delle strade del centro storico di Napoli per Eduardo Sabbiese. Alberto farà una proposta a Silvia dopo aver conosciuto l'architetto che si occuperà dell'ampliamento e della ristrutturazione del suo studio.

Otello accetterà il consiglio dei suoi amici e deciderà di tornare a Napoli. In particolare, Guido cercherà un modo per aiutare il suo amico a distrarsi dal lutto per la scomparsa della moglie. A tal proposito, Del Bue chiederà supporto a Franco e Nunzio.