Terra Amara riserva al suo pubblico numerosi colpi di scena. I protagonisti di questi momenti molto intensi saranno Demir e Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Mujgan non si farà remore nell'inviare a Yaman il nastro girato da lei dell'incontro tra Yilmaz e Zuleyha. Vedere la moglie di nuovo vicina ad Akkaya scatenerà la sua rabbia. Costringerà la moglie a seguirlo in un luogo appartato minacciandola con un'arma da fuoco. Demir sarà fuori di sé e sembrerà pronto a eliminare fisicamente sua moglie.

Mujgan manda il video a Yaman

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sull'ira di Demir Yaman. La dinamica della trama in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan con una cinepresa seguirà il marito mentre sarà diretto a un incontro con Zuleyha. Quest'ultima chiederà al suo ex un incontro per sapere il motivo per cui ha ucciso Ercument e per rivelargli che il marito potrebbe fare il suo nome alla polizia. In questa occasione entrambi ricorderanno l'omicidio di Naci e immersi nei ricordi si scambieranno una tenerezza.

Vedere i due l'uno tra le braccia dell'altra farà credere alla dottoressa che i due abbiano realmente una relazione extraconiugale come lei da sempre sospetta, per cui Mujgan invierà il nastro della registrazione direttamente a Demir, con lo scopo di far passare un brutto momento alla sua rivale.

All'inizio Demir non potrà vedere il nastro perché il proiettore è guasto, ma l'uomo provvederà a comprarne uno nuovo.

Zuleyha è morta?

Mentre alla villa tutti saranno impegnati a organizzare il ricevimento per le future nozze tra Gulten e Cetin, arriverà il nuovo proiettore comprato da Demir. Così avrà modo di vedere la moglie mentre abbraccia Akkaya.

Su tutte le furie e fuori controllo, Demir costringerà Zuleyha a seguirlo in auto, e la porterà in un luogo lontano da tutti e tutto. Gli abitanti della villa temeranno per la vita di Altun, tanto che Hunkar chiederà perfino l'aiuto di Fekeli per fermare il figlio.

Demir porterà la moglie nel bosco e con la pistola la minaccerà per costringerla a confessare il suo tradimento con Yilmaz.

Visto che non si è macchiata di adulterio, la donna negherà e dirà di aver incontrato Yilmaz per evitare che finisca in carcere. Sapere che la moglie ancora una volta ha cercato di proteggere Akkaya non calmerà Demir, anzi lo innervosirà ancora di più. Poco dopo si sentiranno dei colpi esplodere. Yaman avrà le mani sporche di sangue e in lacrime salirà in auto per recarsi in un night club, dove passerà la notte con una delle ragazze che lavorano lì. Cosa sarà successo a Zuleyha? Una volta tornato in casa Demir dirà a tutti che da quel momento il nome di Zuleyha non dovrà più essere fatto.