Momenti ancora più dolorosi attendono gli abitanti di Çukurova. Nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 un nuovo cattivo arriverà in città per vendicarsi della famiglia Yaman. Si tratta di Haşmet Çolak, il cui odio verso Demir e Hünkar, però, finirà per incidere tragicamente nelle vite di Gülten, Saniye, Gaffur e della piccola Üzum.

Anticipazioni Terra Amara: Haşmet Çolak torna a Çukurova

Nelle prossime puntate di Terra Amara entrerà in scena il malvagio Haşmet Çolak che, dopo vent'anni passati in carcere, farà ritorno a Çukurova in cerca di vendetta.

Il suo obiettivo sarà riappropriarsi dei suoi terreni che, secondo l'uomo, sarebbero ingiustamente finiti nelle mani dei signori Yaman. Perciò, con atteggiamenti da prepotente, il delinquente ordinerà ai suoi uomini di lavorare in alcuni terreni che appartengono proprio alla famiglia Yaman. Ciò scatenerà le ire dei dipendenti della defunta Hünkar, specialmente di Saniye e Gülten. Dopo aver discusso animatamente con Çolak e i suoi braccianti, le due donne si allontaneranno. Stando alle anticipazioni, la moglie di Gaffur deciderà di denunciare il fatto alla polizia.

Trame Terra Amara, prossime puntate: Haşmet e il figlio investono Saniye e Gülten

Le anticipazioni di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che un imprevisto fermerà Saniye e Gülten.

Durante il viaggio in auto per raggiungere la stazione di polizia, le due donne dovranno fermarsi. Una volta scese dalla macchina si renderanno conto di avere una gomma a terra e decideranno di cambiarla. Quando usciranno la ruota di scorta, questa cadrà e inizierà a rotolare sull'asfalto. Mentre le due cognate cercheranno di recuperare la gomma, Haşmet Çolak e il figlio staranno percorrendo in auto la stessa strada.

I due uomini saranno impegnati a discutere in modo animato, perciò il giovane non si accorgerà di Saniye e Gülten e le travolgerà. L'impatto sarà violento.

Gaffur apprende la tragica notizia: Terra Amara, nuove puntate

Dopo aver travolto Saniye e Gülten, Çolak e il figlio saranno scioccati, ma l'ex galeotto ordinerà al giovane di non prestare soccorso alle due donne e di continuare a guidare.

L'uomo, infatti, è convinto che se venisse fuori il fattaccio, sicuramente finirebbero entrambi un carcere. Dunque, i corpi delle due cognate rimarranno immobili sulla strada. Per Saniye non ci sarà più nulla da fare, poiché sarà morta sul colpo. Gülten, invece, verrà trasportata all'ospedale di Çukurova ancora viva, ma in gravi condizioni. La polizia si recherà subito alla tenuta della famiglia Yaman per informare Gaffur e Çetin dell'accaduto. Venuto a conoscenza della tragedia, Taşkın si dispererà. I pianti e le urla di Fadik attireranno l'attenzione di Züleyha che rimarrà scioccata dalla terribile notizia. Parenti e amici delle due giovani donne si precipiteranno al capezzale della povera Gülten. Anche per lei, però, non ci sarà nulla da fare. Infatti, poco dopo l'arrivo in ospedale, la ragazza morirà.