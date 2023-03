Un nuovo evento che si verificherà nelle prossime puntate di Terra Amara renderà ancora più instabile il già precario equilibrio mentale di Mujgan. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, la dottoressa, dopo aver scoperto che Yilmaz e Zuleyha si sono dati appuntamento, li seguirà di nascosto con tanto di telecamera. Mujgan non sentirà la conversazione ma vedrà che i due ex fidanzati si abbracceranno. Tanto basterà a farla fuggire via in lacrime. Nella fuga, la donna perderà un foulard che verrà ritrovato da Yilmaz, il quale non ci metterà molto a comprendere che sua moglie lo ha seguito.

Zuleyha chiede un appuntamento a Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Mujgan. Dopo aver scoperto dal Pubblico Ministero Julide che qualcuno lo ha denunciato per la morte di Ercument, Demir dirà alla madre che non terrà nascosto il nome di Yilmaz, vero colpevole dell'omicidio per sempre. In questo frangente, Zuleyha ascolterà la conversazione di nascosto e comprenderà che Akkaya ha fatto fuori il cugino del marito ma non capirà bene il motivo.

Per questa ragione, Zuleyha darà un appuntamento in una casa abbandonata al suo ex fidanzato, il quale vista l'urgenza della richiesta accetterà immediatamente, ma non sarà abbastanza discreto. Zuleyha e Yilmaz riusciranno a vedersi e Altun potrà mettere in guardia il suo vero amore dal rischio che corre e in questo frangente, Akkaya potrà spiegare di aver ucciso Ercument per vendicare la violenza subita da Gulten.

La vicenda ricorderà molto a Zuleyha l'omicidio di Naci commesso da Yilmaz, il quale ha così evitato che l'uomo posse abusare di lei.

Mujgan spia da lontano i due ex fidanzati

Con l'intenzione di dare il suo appoggio a Yilmaz, Zuleyha lo abbraccerà, ma il gesto non resterà segreto. Infatti, Mujgan avendo capito che i due ex si sono dati appuntamento, seguirà il marito munita addirittura di telecamera per documentare l'incontro clandestino.

Vedere l'abbraccio tra Yilmaz e Altun farà andare fuori di testa la dottoressa che tra l'altro vedrà solo il gesto senza sentire cosa i due si staranno dicendo. La dottoressa, così, scapperà via di corsa e nella fuga perderà il suo foulard.

Dopo aver salutato Zuleyha, Yilmaz si accorgerà che per terra c'è lo scialle appartenente a Mujgan e capirà velocemente di essere stato spiato dalla moglie. Come riuscirà Akkaya a far comprendere a Mujgan che non si trattava di un incontro tra due amanti? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.