Terra Amara prosegue l'appuntamento su Canale 5 e presto grandi novità si affacceranno nella vita di Saniye e Gaffur, cambiando radicalmente questi personaggi e in particolare il signor Taskin che mostrerà un lato più tenero di sé.

La piccola Uzum, infatti, resterà orfana e di lei di occuperanno i due coniugi ritrovando la speranza di una vita in famiglia. Gaffur ritroverà una tenerezza che stupirà tutti e per lui e sua moglie questa svolta rappresenterà un nuovo inizio.

Anticipazioni Terra amara: la mamma di Uzum morirà

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate già andate in onda in Turchia e in Spagna raccontano che Gaffur presto cambierà atteggiamento.

Il capomastro ha mostrato un carattere burbero ed egoista, ma qualcosa di importante sta per affacciarsi nella sua vita. Tutto inizierà quando la mamma di Uzum si ammalerà e avrà una febbre altissima e metterà in allarme Saniye che vedendola sputare sangue ad ogni colpo di tosse chiederà ad Hunkar di portare la donna in ospedale. Qui i medici diagnosticheranno un cancro alle vie respiratorie e per la madre della bambina ci sarà poco da fare, tanto che morirà poco dopo, lasciando da sola la piccola Uzum.

Anticipazioni puntate turche: Saniye prenderà con sé la bambina

Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista Saniye che prenderà la decisione di occuparsi della bambina con il permesso di Demir e Hunkar che, impietositi dalla situazione, non opporranno alcuna resistenza.

Per Uzum la domestica diventerà molto importante, tanto che non esiterà a chiamarla "mamma" sin da subito e Saniye colmerà in questo modo il dolore per la sua fertilità. Gaffur si mostrerà vicino a sua moglie, anche se la bambina avrà dei problemi a riconoscere in lui un padre, visto che una figura del genere non la ha mai avuta, ma presto tutto sarà destinato a cambiare.

Gaffur non tratterrà le lacrime quando si sentirà chiamare papà

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia rivelano che Gaffur comprerà un bellissimo paio di scarpe a Uzum e questo gesto abbatterà ogni barriera. Al termine di un intenso pomeriggio, infatti, la bambina inizierà a chiamare "papà" Gaffur, che sarà molto emozionato per questo, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime.

Saniye noterà il cambiamento in suo marito e festeggerà con lui l'inizio di una nuova vita, che ripartirà da quella famiglia che la coppia aveva tanto desiderato. Questo lieto fine sembrerà destinato a riabilitare la figura di Gaffur, considerato per un lungo periodo un uomo schivo e parco nei sentimenti, ma invece ora diventato molto più tenero.