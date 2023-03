Nelle prossime puntate di Terra Amara, nonostante la moglie abbia rinnegato con forza le accuse di adulterio, la rabbia di Demir sarà ben lontana dal placarsi. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Yaman non accetterà di aver visto Zuleyha nuovamente tra le braccia di Yilmaz così, anche se deciderà di non ucciderla, prenderà una decisione altrettanto crudele, ossia quella di tenere la donna lontana dai suoi figli. Demir deciderà di cacciare di casa la moglie, impedendo a tutti nella villa perfino di nominarla.

Demir ha fatto del male a Zuleyha?

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su Demir, che sarà sotto gli effetti dell'ira causata dalla gelosia verso Yilmaz. Seguendo la trama della seguita soap turca, dopo aver preso visione del nastro registrato da Mujgan, Yaman perderà le staffe e costringerà la moglie a seguirlo in un bosco vicino ad Adana per farle confessare un tradimento che lei in realtà non ha commesso. Zuleyha spiegherà di aver solo avvertito Akkaya di essere in pericolo per via dell'omicidio commesso nei confronti di Ercument. Nonostante ciò Demir non si calmerà e punterà la pistola contro la donna. I telespettatori scopriranno solo in seguito se Zuleyha è ancora in vita, visto che inizialmente si assisterà al ritorno di Yaman in auto con le mani sporche di sangue.

Dopo aver passato la notte in compagnia di una delle ragazze del night club del paese, Demir rientrerà a casa e tutti si preoccuperanno di non vedere più con lui la moglie. A questo punto Hunkar e Sabahattin, preoccupati che Yaman abbia commesso una pazzia, lo metteranno sotto torchio e lui alla fine cederà e racconterà di non aver avuto il coraggio di uccidere sua moglie.

Zuleyha, però, rimarrà ferita alla nuca visto che Demir la colpirà con la pistola. In ogni caso Demir ordinerà a tutti che da quel momento in poi alla villa sarà perfino vietato fare il nome della moglie.

Altun di nuovo lontana dai figli Adnan e Leyla

Nel frattempo Zuleyha riprenderà i sensi e nonostante il malessere correrà alla villa giungendo proprio nel momento in cui Adnan e Uzum, precedentemente scomparsi, faranno il loro ritorno a casa, riempiendo tutti di gioia.

Mentre Altun cercherà di correrà ad abbracciare il figlio verrà bloccata da Demir, che la metterà alla porta chiudendo il cancello a chiave, intimando alla moglie di andare via visto che non potrà più vedere i suoi figli.

Zuleyha si ritroverà di nuovo lontana da Adnan e Leyla, ma non sembrerà disposta ad arrendersi al volere del marito. Per comprendere cosa accadrà non resta che attendere le prossime puntate di Terra amara.