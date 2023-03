Momenti ad alta tensione verranno vissuti dai telespettatori di Terra Amara: l'ira di Demir si abbatterà su Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Yaman avrà la possibilità di vedere il video inviatogli da Mujgan riguardante l'abbraccio tra la moglie e Yilmaz. Fraintendo il vero motivo della vicinanza tra i due ex fidanzati, Demir costringerà Zuleyha a seguirlo in un posto segreto e tutti temeranno per la vita di Altun.

Mujgan mette in pericolo Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla coppia composta tra Demir e Zuleyha.

Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, dopo aver scoperto che il marito potrebbe denunciare Yilmaz per l'omicidio di Ercument, Zuleyha chiederà al suo ex un appuntamento per metterlo in guardia sul pericolo che potrebbe correre. Ormai ossessionata da Altun, Mujgan deciderà di seguire il marito in segreto munita di telecamera e senza conoscere il vero motivo dell'incontro clandestino vedendo un abbraccio tra i due si convincerà di essere tradita.

Infuriata e ormai certa che le sue paure siano una realtà, Mujgan deciderà di mandare il video a Demir che, sulle prime, non riuscirà a visionarlo perché avrà il proiettore tenuto in fabbrica guasto, ma presto la situazione si evolverà a sfavore di Zuleyha.

Infatti, mentre a villa Yaman tutti saranno alle prese con l'organizzazione della festa di fidanzamento tra Gulten e Cetin, arriverà il proiettore che Yaman avrà ordinato in sostituzione di quello guasto.

Demir infuriato con la moglie

Appena Demir vedrà il video in cui la moglie abbraccia Yilmaz resterà di stucco in quanto penserà di essere stato tradito dalla moglie e perderà le staffe.

A questo punto, Yaman costringerà con la forza la moglie a salire sulla sua automobile e seguirlo in un luogo segreto che non rivelerà a nessuno. Vedendo l'atteggiamento furibondo di Demir, Mujgan si renderà conto di aver messo in pericolo la vita della Altun con il suo gesto avventato ma ormai non potrà più tornare sui suoi passi.

Anche Hunkar temerà che il figlio possa fare del male alla nuora arrivando addirittura ad eliminarla fisicamente e per questa ragione chiederà l'intervento di Fekeli, affinché possa in qualche modo agire per evitare il peggio. La vicenda terrà tutti con il fiato sospeso, visto che nessuno sarà informato sulla destinazione dei coniugi Yaman. Cosa succederà alla povera Zuleyha? Altun riuscirà a spiegare al marito che non ha messo in pericolo la serenità del loro matrimonio? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.