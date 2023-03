Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nato da un'idea di Wayne Doyle, per ciò che riguarda gli episodi che andranno in onda mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, evidenziano che Marina Giordano e Roberto Ferri si prometteranno ancora una volta di superare tutte le asperità che stanno attraversando. Una nuova emergenza sconvolgerà nuovamente la serenità della coppia. Silvia Graziani, intanto, continuerà a rapportarsi alla crisi che sta investendo il Caffè Vulcano, la quale diverrà ancora più grave a causa dell'aiuto economico sfumato che sarebbe dovuto provenire da Otello Testa.

Samuel Piccirillo, invece, dovrà fare i conti con la sfrontatezza di Micaela Cirillo. Nel frattempo Viola Bruni si renderà conto di dover prendere al più presto una decisione in ambito sentimentale: scegliere se proseguire la vita coniugale con Eugenio Nicotera o fiondarsi in una nuova storia d'amore con Damiano Renda. Otello chiederà l'aiuto di Franco Boschi per sistemare una vecchia moto.

Una nuova emergenza sconvolgerà le vita di Roberto e Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole, in merito alle puntate di mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, raccontano che la vita coniugale di Roberto e Marina sarà ancora messa alla prova da una nuova emergenza.

Ferri e Giordano, però, non si perderanno d'animo, e si prometteranno reciprocamente che ne verranno fuori e riprenderanno le redini dell'armonia perduta.

Il Caffè Vulcano, invece, risentirà ancora di una forte crisi sia in termini di carenza di clienti che di blandi introiti economici. Come se non bastasse, Silvia non potrà contare nemmeno sull'aiuto promessole da Otello, in quanto quest'ultimo non ha ottenuto il prestito che sperava.

La sfrontatezza di Micaela la farà avvicinare sempre più alle sue mire, ma dall'altra parte metterà in difficoltà Samuel.

Viola divisa tra Damiano ed Eugenio

Le trame della soap opera di Rai 3, riguardanti gli episodi di mercoledì 29 e giovedì 30 marzo, anticipano che Eugenio si dimostrerà più che mai intenzionato a portare avanti le pratiche di divorzio con la moglie Viola.

A fronte di ciò la maestra comprenderà appieno che al più presto dovrà operare una scelta amorosa: continuare a puntare sulla vita coniugale col marito Eugenio oppure catapultarsi in una nuova avventura sentimentale con Damiano.

Ci sarà, inoltre, un momento di grande paura per Lara Martinelli e Roberto, che porterà Marina a esser fuori controllo e a sopportare sempre meno la presenza della dark lady.

Otello chiederà a Franco di aiutarlo a sistemare una vecchia moto.