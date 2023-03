Lunedì 20 marzo avrà inizio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, dove si parlerà ampiamente del trono di Lavinia. Giungeranno nuove segnalazioni su Alessio Corvino. L'attenzione sarà focalizzata anche su Riccardo Guarnieri del Trono Over, che accetterà di conoscere una nuova dama di 31 anni scesa per lui. Qualche problema nella conoscenza tra Gemma e Silvio.

Lavinia porta in esterna sia Corvino che Campoli: nuove puntate di U&D

La nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, prenderà il via con le puntate registrate lo scorso 18 marzo.

Dopo la messa in onda della scelta di Federico Nicotera avvenuta la scorsa settimana, gli occhi sono ora puntati su Lavinia Mauro. La tronista dovrebbe scegliere a breve, visto che sono ormai sei mesi che è seduta sul trono di Uomini e donne. Dalle anticipazioni però, sembra che il suo percorso sia di nuovo nel caos. In queste nuove puntate, si vedrà la ragazza portare in esterna entrambi i corteggiatori. Con Campoli, Lavinia si aprirà molto, parlandogli dei suoi blocchi, come le crisi di ansia. I due si baceranno. Poi verrà mandata in onda anche l'esterna con Alessio Corvino. Tra loro ci sarà una discussione, ma alla fine scatterà il bacio. In studio però, succederà qualcosa che accenderà di nuovo gli animi.

Segnalazione su Corvino, scatta la lite con Lavinia a Uomini e donne

Scorrendo le anticipazioni infatti, non appena Corvino metterà piede nello studio di Uomini e donne, si parlerà di una segnalazione giunta su di lui. Sarà Gianni Sperti a riportarla. Non è la prima volta che Corvino è oggetto di segnalazioni. Questa volta, sembra che il corteggiatore, durante il compleanno di un suo amico, abbia incontrato la sua ex fidanzata.

Ovviamente, questo fatto non piacerà a Lavinia e ne nascerà una accesa discussione. La tronista ancora una volta, gli dirà di non riuscire a fidarsi di lui. Ci sarà poi un fatto curioso riportato da Maria De Filippi e che riguarderà Luca Daffré. La conduttrice dichiarerà che per il tronista, hanno chiamato ben 1200 ragazze.

Un vero e proprio boom di richieste.

Uomini e donne: maretta tra Silvio e Gemma, Riccardo esce con una 31enne

Nelle puntate in onda sino al 24 marzo, ci saranno novità anche per quanto riguarda alcuni protagonisti del Trono Over. Per Riccardo giungerà una nuova dama di 31 anni di nome Valentina. Il cavaliere rimarrà piacevolmente colpito da lei e accetterà di conoscerla. Per Gemma e Silvio invece, le cose non sembreranno andare proprio benissimo. I due realizzeranno un'estrena presso un centro benessere e come sempre, il cavaliere farà delle avance abbastanza spinte a Gemma. Quest'ultima non sembrerà apprezzare, così come aveva fatto notare già nelle puntate precedenti di Uomini e donne. In studio, Silvio non vorrà chiarire con la dama torinese ma, alla fine, ballerà con lei.