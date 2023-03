Domenica 26 marzo è stata registrata una nuova puntata di U&D: tra le anticipazioni trapelate dagli studi Elios, c'è quella dell'annuncio della scelta di Lavinia. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, sono volati stracci tra gli opinionisti e Armando, accusato per l'ennesima volta di rifiutare tutte le corteggiatrici perché a casa avrebbe una compagna. Incarnato si è scontrato anche con Silvio, che poco dopo ha interrotto la storia con Gemma e ha abbandonato il dating-show.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

I fan di Riccardo Guarnieri possono stare tranquilli: le anticipazioni di U&D del 26/03, infatti, confermano che il pugliese era in studio e che il suo percorso televisivo continua.

Dopo aver saltato due registrazioni consecutive del dating-show, dunque, il cavaliere è tornato regolarmente agli Elios e ha accettato il corteggiamento di una nuova ragazza scesa appositamente per lui.

Armando, invece, ha mandato via sia la dama che aveva conosciuto solo 24 ore prima sia una new entry. I suoi rifiuti hanno spinto Gianni e Tina ad attaccarlo pesantemente: Cipollari, in particolare, ha accusato Incarnato di non legarsi a nessuna perché sarebbe fidanzato al di fuori.

Il diretto interessato ha smentito tutto e ha chiarito che sta cercando un vero amore e non un flirt passeggero.

Nessun lieto fine per la 'coppia' di U&D

Armando, però, è finito al centro di un'altra discussione molto accesa: dopo essersi scontrato con entrambi gli opinionisti, il cavaliere di U&D ha litigato con Silvio e tra i due sono volate parole grosse.

Per evitare che la situazione degenerasse, a un certo punto Incarnato è uscito dallo studio.

Gianni ha criticato anche questa sua mossa (dicendo che si prenderebbe troppe libertà essendo un ospite della trasmissione), ma Maria De Filippi ha rasserenato gli animi spiegando che preferisce questo comportamento a uno scontro verbale muso a muso.

Le anticipazioni delle riprese di U&D del 26/03, inoltre, sono state le ultime per Silvio: il protagonista del Trono Over ha deciso di interrompere la conoscenza con Gemma a causa della troppe differenze caratteriali che ci sono tra loro e, anziché restare nel parterre, ha scelto di abbandonare definitivamente il programma.

I due ex si sono salutati e abbracciati prima che lui uscisse di scena.

La tronista di U&D vicina all'addio

Gli spoiler che ha riportato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, però, riguardano anche i ragazzi che stanno cercando l'anima gemella a U&D.

Dopo essersi occupata dei percorsi di Luca e di Nicole, Maria De Filippi ha interpellato Lavinia su quello che intende fare: la giovane, dopo circa sei mesi di esterne e dubbi, ha annunciato che nella prossima registrazione farà la sua scelta.

Prima di prendere una decisione definitiva tra Campoli e Corvino, la bella Mauro ha anticipato che trascorrerà un'intera giornata con entrambi, dopodiché darà loro appuntamento per la puntata in cui svelerà il nome del suo corteggiatore preferito.

Molti fan sospettano che sarà Alessio "il biondo" ad avere la meglio sul rivale, ma la certezza la si avrà solo leggendo le anticipazioni del primo weekend di aprile.

Salvo colpi di scena, la studentessa dovrebbe lasciare il trono entro domenica 2 aprile: nei prossimi giorni saranno ufficializzate le date in cui il cast tornerà in studio per nuove riprese, e una di quelle sarà quella giusta per assistere alla conclusione dell'avventura di Lavinia nel Trono Classico.