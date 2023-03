Le anticipazioni della registrazione di U&D del 25 marzo, hanno confermato una sensazione che molti fan avevano da giorni: Alessio Corvino è tornato in studio per corteggiare Lavinia, e lei l'ha accolto con entusiasmo. Anche se sembra sempre più indirizzata nei confronti del partenopeo, la tronista continua a non rivelare quale sarà la sua scelta, tenendo sulle spine entrambi i corteggiatori. In queste ore, però, la giovane ha finalmente annunciato che la prossima settimana farà il nome della persona con la quale intende fare coppia lontano dai riflettori.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni di U&D di sabato 25/03, sono state tante e tutte spiazzanti: Corvino è tornato, Armando ha conosciuto una nuova ragazza, Riccardo non c'era, Gemma si è disperata per Silvio e Nicole ha dato il suo primo bacio.

A distanza di meno di un giorno da questa vivace registrazione, i protagonisti del dating-show sono rientrati agli Elios per partecipare ad una puntata che sarà trasmessa in tv a breve.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore sta usando i social network per aggiornare fan e curiosi su quello che è accaduto in studio nel pomeriggio.

Sul fronte giovani, per esempio, si è parlato ancora di Lavinia e dell'indecisione che non riesce a farla decidere tra Corvino e Campoli.

Oggi, però, la tronista ha annunciato che nella prossima registrazione farà la sua scelta: qualora le date rimanessero invariate, la romana deciderà tra Campoli e Corvino tra sabato 1 e domenica 2 aprile.

Discussioni tra i veterani di U&D

Tra i protagonisti delle puntate di U&D che Maria De Filippi ha condotto il 25 e il 26 marzo, non potevano mancare Gemma e Silvio.

Gli spoiler di questi giorni fanno sapere che i due hanno vissuto molti alti e bassi: anche se hanno abitato sotto lo stesso tetto per una settimana, la dama e il cavaliere non sono mai andati oltre.

Galgani ha spiegato di sentirsi bloccata e per questo di non riuscire ad avere un contatto fisico prolungato con l'uomo col quale sta uscendo da oltre un mese.

Gianni e Tina hanno criticato la torinese ricordandole le passioni alle quali si è lasciata andare in passato, a partire da quella irrefrenabile con Giorgio Manetti.

A mettere ancora più in crisi questa frequentazione, sono state due signore che hanno scritto alla redazione per poter incontrare Silvio: lui ha acconsentito a scambiarsi il numero di telefono con entrambe, e questo ha fatto disperare Gemma.

Novità sulla programmazione di U&D

Un'anticipazione che ha creato parecchio chiacchiericcio tra gli spettatori di U&D, è quella sull'assenza in studio di uno dei cavalieri più discussi delle ultime edizioni.

Sia domenica 19 che sabato 25 marzo, infatti, Riccardo Guarnieri non era agli Elios e la conduttrice non ha spiegato il perché.

Da quando Ida ha lasciato il programma in coppia con Alessandro, il suo ex ha perso spazio all'interno delle puntate: fatta eccezione per una breve conoscenza con Gloria, il pugliese non ha più regalato emozioni o qualcosa di bello da raccontare, tant'è che nell'ultimo periodo è stato più una "comparsa" che un protagonista del Trono Over.

Non è un caso, infatti, che in queste settimane ha cominciato a diffondersi in rete l'indiscrezione secondo la quale alcuni "veterani" potrebbero non essere riconfermati nella prossima stagione del dating-show.

Se Gemma è tornata al centro dell'attenzione grazie alla passionale e altalenante frequentazione col signor Silvio, gli altri (Roberta, Armando e Riccardo su tutti) sono sempre più defilati e se prendono parola è solo per discutere con un atro componente del parterre.