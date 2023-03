Giovedì 9 marzo 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra Amara: le anticipazioni rivelano che Zuleyha andrà a far visita a Demir in carcere. Oltre a ciò, in questa nuova puntata, si vedrà Behice, la zia di Mujgan, accettare l'invito di Yilmaz a trasferirsi a casa loro.

La zia di Mujgan si trasferisce ad Adana: trama Terra amara del 9 marzo

Continua la programmazione di Terra amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5.

La trama della puntata in onda il 9 marzo riprenderà dal momento in cui Yilmaz ha scoperto l'identità della persona che ricattava Behzat.

Dopo i funerali dell'uomo Mujgan e la zia Behice saranno sconvolte dal dolore. Quest'ultima è ormai rimasta completamente sola e saranno Yilmaz e Fekeli a proporle di trasferirsi ad Adana e di vivere a casa con loro. La donna accetterà e si ricrederà sul conto dei due uomini. Il suo trasferimento sarà anche un modo per stare vicina alla nipote Mujgan, che avrà bisogno del sostegno di tutti per elaborare il lutto.

Zuleyha va a trovare Demir in carcere: anticipazioni Terra amara

Sempre nel corso di questo nuovo appuntamento di Terra amara si vedrà Yilmaz cercare di dare il proprio sostegno a Mujgan, memore anche della promessa fatta al suocero in punto di morte.

Akkaya, però, nonostante non voglia far soffrire ulteriormente la moglie, continuerà a pensare a Zuleyha.

In sostanza non riuscirà a togliersi dalla mente la sua ex fidanzata, nonostante lei lo abbia respinto. Altun infatti ha promesso a Demir di aspettarlo, anche se dovesse rimanere in carcere a lungo e lo ha fatto in segno di riconoscenza per aver salvato la vita ad Adnan.

In carcere, Yaman riceverà la visita della madre, alla quale chiederà di non trattare Zuleyha come una prigioniera.

Poco dopo Altun andrà a trovare il marito.

Terra amara, nuove puntate: Yaman chiede perdono alla moglie

Demir in questa occasione chiederà perdono a Zuleyha per tutto il male che le ha fatto. Nel frattempo Hunkar sarà alla ricerca di Sermin, ritenuta l'unica persona che potrebbe far scarcerare Demir. La moglie di Sabahattin continuerà a rimanere nascosta a casa di Hatip, il quale le riferirà che gli scagnozzi di Hunkar sono sulle sue tracce.

Scorrendo le trame successive di Terra amara, ben presto la signora Yaman riuscirà a scovare la nipote e non sarà affatto tenera con lei. Le intimerà di andare a ritrattare la testimonianza, lasciando alla nipote qualche giorno di tempo per decidere cosa fare.

Ci saranno intanto dei problemi in vista per Zuleyha che si sentirà male mentre è alla guida dell'auto e rischierà di abortire.