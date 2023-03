Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', incentrata sul tormentato e doloroso amore fra i protagonisti della diciottesima stagione, Josie e Paul. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 marzo 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul fallimento del piano di Christoph, sull'arrivo della madre di Josie, sulla gelosia di Vanessa, sulla bugia di Shirin a Paul e sul passaggio di quote del Furstenhof.

Robert aiuta Werner

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Christoph andrà a trovare Werner per minacciarlo nuovamente. Preoccupato per le intenzioni del rivale, Saalfeld deciderà di raccontare tutto al figlio. Proprio Robert, infatti, riuscirà a trovare una soluzione per risolvere i problemi del padre e far fallire i piani del rivale. A quel punto, Christoph si renderà conto che il suo piano per ricattare Werner è fallito miseramente come il progetto per la creazione della catena "Furstenhof International". Arriverà a Bichleim la madre di Josie, Yvonne, per far visita, apparentemente, alla figlia. Quest'ultima, però, inizierà a temere che l'arrivo della madre sia dovuto ad un altro motivo piuttosto che alla sua voglia di vederla.

Più tardi, la giovane organizzerà un brunch per permettere ad Yvonne di incontrare Erik a distanza di venticinque anni dalla loro avventura. Le cose andranno per il verso giusto fino a quando Josie non lascerà la madre da sola con Vogt. Quest'ultimo, infatti, intuirà immediatamente che Yvonne è giunta al Furstenhof per estorcergli del denaro.

I problemi inizieranno quando Erik inizierà a pensare che la figlia sia d'accordo con la madre.

Shirin mente a Paul

Paul non riuscirà a capire perché Josie si comporta in maniera distaccata nei suoi confronti e chiederà informazioni a Shirin. Quest'ultima approfitterà dell'occasione per far credere all'amico che Josie ha un fidanzato molto geloso.

Michael, Andrè e Max decideranno di partecipare ad un corso di sopravvivenza nel bosco, capitanato da una giovane donna molto affascinante. I problemi inizieranno quando Vanessa vedrà la coach del fidanzato e gli farà una scenata di gelosia. Nel frattempo, Andrè si convincerà di poter superare il corso fino a quando non si renderà conto che potrà mangiare soltanto ciò che è capace di reperire da solo nel bosco. Werner si renderà conto che il passaggio di quote da lui al figlio è molto più di una formalità per quest'ultimo. In quel modo, lui ed Ariane avranno il controllo di quasi tutto il Furstenhof.