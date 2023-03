Proseguono su Rai 3 gli appuntamenti con Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 marzo rivelano che Damiano si ritroverà in una pessima situazione. La sua grave condizione di salute scuoterà Viola, che inizierà a riflettere sempre di più su quello che prova per il poliziotto. Otello desterà la preoccupazione di amici e parenti quando deciderà di tornare a Indica, vivendo il suo lutto in solitudine. Guido, però, riuscirà a trovare un modo per risollevare il morale all'amico, e per farlo chiederà il supporto di Franco e Nunzio.

Per Manuela arriverà il momento di fare una scelta sulla sua vita amorosa, vista la poca chiarezza di Niko nei suoi confronti.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Giulia e Angela conoscono meglio Rosa

Nel corso di uno scontro Damiano rimarrà gravemente ferito. In balia della situazione Viola capirà quali sono i veri sentimenti che prova nei suoi confronti. La donna ne approfitterà per parlarne con Eugenio, quest'ultimo però risponderà all'insegnante con una controproposta spiazzante. Damiano ed Eugenio avranno un duro scontro, e Viola si ritroverà a dover prendere il prima possibile una decisione sulla sua vita sentimentale.

Giulia e Angela si avvicineranno a Rosa, e riusciranno a scoprire sempre più cose sul suo conto, capendo anche la causa della sua irascibilità.

Per la giovane arriverà il momento di affrontare il suo primo giorno di lavoro.

Lara continuerà a usare il figlio per riavvicinarsi a Roberto, mettendo zizzania nelle nozze con Marina. Inaspettatamente Roberto deciderà di fare un passo molto importante nei confronti di Lara e allo stesso tempo cercherà di tranquillizzare Marina sul loro futuro insieme.

Trame Un posto al sole, appuntamenti al 17 marzo: Manuela non smette di pensare a Niko

Micaela organizzerà un appuntamento al buio tra Niko e Manuela. Questa mossa, però, non farà altro che far allontanare l'avvocato. La ragazza continuerà a pensare a Niko, mentre quest'ultimo manderà dei segnali molto confusi sui suoi sentimenti.

Manuela penserà che sia arrivato il momento di andare avanti con la sua vita e dimenticare Niko.

Otello, inizialmente andato a Indica dopo la morte di Teresa, deciderà di tornare a Napoli. La notizia farà felici tutti i suoi amici, che decideranno di restare al suo fianco e aiutarlo nell'affrontare il lutto. In particolare Guido riuscirà a trovare la chiave giusta per far distrarre l'amico. Dopo al aver conosciuto un'architetta, Alberto farà una proposta a Silvia.