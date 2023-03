L'attore turco Can Yaman nelle scorse ore ha annunciato su Instagram il proprio ritorno in Italia, a Roma, dopo diversi mesi di assenza.

Yaman, infatti, ha trascorso un lungo periodo in Ungheria, sul set di "El Turco" ed è tornato nella capitale proprio ieri mercoledì 8 marzo. Dalle sue parole, l'attore è sembrato molto soddisfatto per il lavoro svolto a Budapest, nonostante abbia ammesso di aver dato il massimo impegno e di essersi anche infortunato durante le riprese.

Inoltre Can Yaman ha ammesso di essere stato anche molto colpito per il terremoto avvenuto in Turchia, suo paese natale, e ha dichiarato di aver fatto del suo meglio per dare un po' di conforto ad alcune delle persone in difficoltà.

Can Yaman stressato dopo l'esperienza a Budapest

Can Yaman, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere ai suoi fan del suo improvviso ritorno in Italia: l'attore ha mostrato tre fotografie molto suggestive, scattate ad Hallstatt in Austria

L'attore ha voluto specificare che le fotografie sono state fatte prima del suo ritorno in Italia, in un momento molto tranquillo, dopo aver vissuto tanto stress. Sugli scatti, infatti, Can Yaman si mostra assai rilassato e in grande forma per il suo rientro a Roma, atteso con trepidazione dai suoi fan.

Poi ha scritto una lunga didascalia, dove ha raccontato alcuni dettagli interessanti sul suo soggiorno a Budapest, durato sette mesi.

Yaman ha confessato: "Torno in Italia dopo sette mesi molto impegnativi trascorsi sul set in Ungheria. C'è voluto molto duro lavoro e impegno, è stato il ruolo della mia vita".

Nonostante le tante responsabilità, l'attore ha dichiarato di essere rimasto molto soddisfatto del risultato finale, poi ha parlato della parte più complicata della sua nuova avventura, ha raccontato di essere stato vittima di qualche piccolo infortunio e di aver subito un forte stress in alcune circostanze.

Yaman avvia un progetto di beneficenza: 'Break the Wall Tour'

Can Yaman, dopo il recente terremoto avvenuto in Turchia, il suo paese d'origine, ha voluto impegnarsi per esprimere solidarietà.

Insieme alla sua squadra, l'attore ha creato un progetto di beneficenza chiamato "Break the Wall Tour", dedicato agli adolescenti che soffrono psicologicamente e una parte delle donazioni dell'associazione, verranno trasferite alle vittime del terremoto in Turchia.

Riguardo a ciò, Yaman ha confessato che è arrivato, finalmente, il momento di mettere in atto il progetto tanto atteso e desiderato.