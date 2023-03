Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 3 al 7 aprile, rivelano che ne accadranno delle belle ai protagonisti della soap opera napoletana. La situazione del Vulcano potrebbe presto sistemarsi quando Silvia deciderà di accettare la proposta di Alberto. Proprio quando la donna e l'avvocato saranno ad un passo dal siglare l'accordo, Diego e Nunzio irromperanno informando Silvia sui loro sospetti. E mentre quest'ultima sarà impegnata a capire cosa fare, Filippo piomberà nei ricordi di un doloroso passato. Marina incontrerà qualcuno a Londra, frattanto suo marito inizierà ad avvicinarsi a Lara e se ne sentirà molto in colpa.

Spazio anche a Samuel, il quale inizierà a sentirsi annoiato dalla relazione con Speranza: cederà alla corte di Micaela?

Un posto al sole, anticipazioni puntate 3-7 aprile: Roberto e Lara vicini, Marina a Londra

Mentre si troverà nella capitale britannica, Marina Giordano finirà per fare un incontro sorprendente. Una vecchia conoscenza della donna, di chi si tratterà? Intanto a Napoli, suo marito inizierà ad accorciare sempre di più le distanze da Lara, la quale si mostrerà amorevole con il piccolo Tommaso. Successivamente, attanagliato dai sensi di colpa, Ferri proverà a ricucire lo strappo con Marina, ma potrebbe essere troppo tardi. Intanto Giordano rientrerà da Londra e non farà altro che rimettere un muro tra lei e suo marito visto che con la presenza ingombrante di Lara faticherà a rilassarsi.

UPAS anticipazioni al 7/3: Angela riceve una proposta di lavoro, Samuel annoiato da Speranza

Sulla famiglia Poggi-Boschi inizierà ad abbattersi un nuovo temporale, specie quando Angela riceverà un'invitante proposta di lavoro che però dovrà condurla fuori Napoli. Come reagirà Franco alla notizia? E la piccola Bianca? La donna preferirà non parlarne alla famiglia.

I sentimenti di Samuel inizieranno a vacillare quando, sentendosi annoiato dalla vita di coppia con Speranza, il ragazzo confiderà a Nunzio di non sapere più cosa fare in quanto lo intriga il fatto che Micaela, soprattutto per le sue proposte folli, lo stia corteggiando.

Anticipazioni Un posto al sole 3-7/3: Diego e Nunzio cercano di frenare la cessione del Vulcano ai Palladini

Spazio anche al futuro del caffè Vulcano nelle prossime puntate di Un posto al sole. Dopo averci pensato attentamente, e aver cercato altre soluzioni migliori, alla fine a Silvia non resterà altro da fare che acconsentire alla proposta di Alberto. Preoccupati di venire licenziati, Samuel, Nunzio e Diego non saranno assolutamente contenti della notizia. Sarà Rossella a scoprire qualcosa che potrebbe capovolgere in meglio la situazione.

A quanto pare, la dottoressa Graziani scoprirà che dietro le accuse denigratorie al locale ci potrebbe essere lo zampino di Alberto. A questo punto, Diego e Nunzio metteranno in atto un piano disperato che dovrebbe salvare il loro posto di lavoro e il caffè stesso.

Nel frattempo, però, si avvicina a grandi passi l'appuntamento con il notaio, per cedere il Vulcano ad Alberto.

Un posto al sole spoiler dal 3 al 7 aprile: doloroso ricordo per Filippo che deve fare una scelta

Problemi anche per Filippo, nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 aprile 2023. Sartori, infatti, rivangherà un ricordo doloroso riguardante il suo passato e che lo metterà di fronte ad una difficile scelta. Le anticipazioni non rivelano altro ma nel frattempo, Renato si rivolgerà a Rosa per rimettere in sesto la sua abitazione, ma al contempo farà il possibile per nascondere la situazione a Giulia Poggi.