Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show del pomeriggio di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Armando, il quale si ritroverà messo alle strette da Tina.

Questa volta, l'atteggiamento del cavaliere napoletano finirà per insospettire la storica opinionista del talk show, la quale non concederà sconti ad Armando.

Spazio poi all'evoluzione finale della storia tra Gemma e Silvio: per i due volti del trono over, infatti, arriverà il momento dell'addio finale in studio.

Tina incastra Armando Incarnato ed è caos: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Armando arriverà il momento di conoscere una nuova dama, arrivata in trasmissione perché interessata a lui.

La reazione del cavaliere, però, non sarà delle migliori: come è già capitato altre volte in passato, Armando deciderà di non proseguire questa frequentazione e quindi chiuderà subito la conoscenza, senza neppure approfondire.

Un modo di fare che, ormai da un po' di tempo, si ripete costantemente all'interno della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Il primo ad avere dei seri sospetti era stato Gianni Sperti che, senza farsi troppi problemi, aveva accusato Armando di essere interessato in primis alla visibilità e forse a diventare un nuovo opinionista in studio, piuttosto che a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

I sospetti di Tina sul conto di Armando: nuove anticipazioni Uomini e donne

Questa volta, il rifiuto di Armando nei confronti della nuova dama interessata a conoscerlo, ha scatenato l'ira di Tina.

Le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che l'opinionista non si farà problemi a smascherarlo, al punto da sostenere apertamente che secondo lei, Armando avrebbe una donna fuori dallo studio.

Secondo Tina, sarebbe questo il motivo che ogni volta porterebbe il cavaliere napoletano a chiudere le frequentazioni con le varie dame che prendono parte alla trasmissione per poterlo conoscere meglio.

Gemma e Silvio si dicono addio: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

E poi ancora, le nuove anticipazioni su Uomini e donne rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno anche le vicende di Gemma.

Per la dama torinese, infatti, arriverà il momento dell'epilogo finale del suo percorso in studio con Silvio, il cavaliere che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Dopo una serie di incomprensioni e dopo che la dama ha scelto di non spingersi oltre nei suoi confronti, ecco che i due decideranno di troncare la loro relazione.

Tra Gemma e Silvio, quindi, arriverà l'addio finale e a quel punto Silvio dirà di voler abbandonare il programma.