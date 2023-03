Un posto al sole su Rai 3 con nuove puntate e trame da non perdere per il mese di marzo: le anticipazioni promettono agli affezionati telespettatori novità e colpi di scena. Ci sarà molto spazio per parlare di Viola che farà soffrire Nicotera dopo avergli confessato i suoi sentimenti per Damiano, impaurita dalla possibilità di perderlo. Tuttavia, la reazione di Eugenio sarà alquanto inaspettata e destabilizzerà la giovane Bruni, che rimetterà in discussione ogni cosa.

Nei prossimi episodi Nicotera sarà stanco di essere messo in una sorta di limbo e così metterà Viola di fronte a una scelta che cambierà per sempre le loro vite.

Nel frattempo, i problemi al Caffè Vulcano non si placheranno e Silvia sarà sull'orlo del fallimento. A starle vicino sarà Otello che, pur di aiutarla, si metterà nei guai.

Alberto invece sarà sul punto di tradire Clara con Diana, verso la quale proverà una irrefrenabile attrazione.

Un posto al sole nuove anticipazioni: Alberto mette in discussione Clara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Palladino farà la conoscenza di Diana, l'architetto che lo aiuterà a rimodernare lo studio che condivide con Niko. La donna sembra il suo ideale: bella, affascinante e con i suoi stessi interessi, amante dei viaggi e della bella vita. Di certo non come Clara, dedita alla famiglia e non di certo propensa a privilegiare gli agi e la carriera.

Alberto si troverà a riflettere sulla sua vita di coppia e metterà in discussione Clara, è davvero la donna che fa per lui? La presenza di Diana sarà fondamentale per capire cosa fare del suo rapporto con la compagna che rischia per l'ennesima volta di essere tradita dopo le tante promesse fatte.

Un posto al sole prossime puntate: Eugenio chiede la separazione a Viola

Periodo di stress e di confusione per Viola, che si sente in colpa per aver fatto perdere - anche se indirettamente e a fin di bene - il lavoro a Rosa, che ora ha chiesto il suo aiuto. Come se non bastasse, è tormentata dai suoi sentimenti contrastanti.

Da una parte ha ammesso a se stessa di provare qualcosa per Damiano, ma dall'altra ha comunque una famiglia.

Stanco di soffrire, nelle prossime puntate di Un posto al sole Eugenio chiederà a Viola la separazione, mettendola di fronte a una decisione imminente: che cosa farà la giovane Bruni? Intanto, Otello si metterà nei guai per aiutare Silvia.

Un posto al sole episodi marzo: Otello rischia tutto per Silvia

Otello non se la sentirà di vendere la casa di Teresa a Indica, ci sono troppi ricordi che lo legano a quel posto. Nello stesso tempo vuole aiutare Silvia, che è in ristrettezze economiche a causa degli affari disastrosi al Caffè Vulcano.

Non sapendo che altro fare, Otello si metterà nei guai chiedendo un prestito a un suo amico. La situazione prenderà una brutta piega e Otello, nei nuovi episodi di Un posto al sole, sarà costretto a rivolgersi a Renato che, tuttavia, vorrà liberarsi da questa spinosa faccenda.