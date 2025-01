Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio raccontano che Manuela sarà molto triste per il rifiuto da parte di Niko, che sta facendo di tutto per reprimere i suoi reali sentimenti. Intanto, arriva per Damiano l'ennesima brutta notizia. La Polizia decide di sospenderlo dal servizio in via cautelativa per via del filmato ormai diventato virale in rete. Tutto precipita quando si scontra anche con Viola. Ci sarà anche un confronto tra Mariella e Silvia, mentre - con grande gioia di Giulia - tornerà la pace tra Jimmy e nonno Renato.

Un posto al sole episodio di martedì 28 gennaio: Niko e Manuela molto vicini

Dopo aver visionato i voti del primo quadrimestre di Jimmy, Niko e Manuela trovano un’occasione per stare vicini. Non sarà semplice per nessuno dei due fare i conti con i ricordi. Nel frattempo, Viola è ancora sconvolta dopo aver assistito al video dell’arresto dei suoi rapinatori, avvenuto con modalità che giudica troppo violente da parte di Damiano. Profondamente turbata, decide di parlarne con sua madre, cercando conforto e chiarezza. Anche Manuel e Antonio mostrano segni di disagio e spavento per ciò che hanno visto, dimostrando quanto l’episodio abbia scosso tutti.

Damiano e Viola allo scontro: episodio del 29/01

Nel corso dell’episodio 6623, che verrà trasmesso mercoledì 29 gennaio 2025, il video dell’arresto effettuato da Damiano diventa virale non solo tra i cittadini ma anche all’interno della Polizia.

La diffusione delle immagini ha conseguenze immediate: Renda viene sospeso in via cautelativa. Già provato dalla situazione, Damiano cerca appoggio in Viola, ma finisce per scontrarsi anche con lei, che sembra non riuscire a comprendere appieno il suo stato d’animo.

Per fortuna in casa Poggi, si respira finalmente un clima più sereno.

Jimmy e Renato riescono a chiarirsi e fare pace, superando le incomprensioni che li avevano divisi. Giulia non può che esserne felice, visto che ha fatto di tutto per farli riavvicinare.

Le cose non vanno altrettanto bene per Manuela. Pur nutrendo forti sentimenti per Niko, si trova di fronte a un netto rifiuto. Niko, infatti, nonostante sia visibilmente combattuto, decide di non ascoltare il suo cuore.

Infine, arriva l'atteso chiarimento tra Silvia e Mariella. Questa apertura porta Mariella a riflettere sulla propria situazione e sulla possibilità di lasciarsi andare a un legame più profondo con Mimmo.

Volano gli ascolti di Upas

Ottimi gli ascolti per i fan di Palazzo Palladini. Basti pensare che venerdì 26 gennaio 2025 l'episodio ha totalizzato 1.530.000 spettatori con uno share del 7.10%. Un risultato stabile che conferma il forte seguito della storica soap opera nel palinsesto serale di Rai 3.