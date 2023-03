Proseguono gli appuntamenti con Un posto al sole. Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 20 al 24 marzo rivelano che Lara continuerà a dare fastidio a Marina e Roberto. La Giordano si mostrerà sempre più restia ad accettare le continue intromissioni di Lara, Roberto proverà così a far distrarre la moglie senza però buoni risultati. Silva invece, dovrà continuare a fronteggiare i suoi problemi economici dovuti al Vulcano. La situazione per lei non sarà semplice, ecco che Otello cercherà di darle una mano.

Spoiler Un posto al sole, nuove puntate: Mariella in pensiero per suo marito

Mariella verrà messa in guardia da Bice sulle strane uscite di suo marito con Michele. I due amici sembreranno essere infatti un po' troppo allegri e libertini. Mariella, molto preoccupata che suo marito possa compiere qualche sciocchezza di cui poi potrebbe pentirsi, tenterà di coinvolgerlo nell'organizzazione delle vacanze di famiglia. Del Bue però, potrebbe avere in mente tutt'altro progetto.

La crisi finanziaria di Silvia sarà molto complessa da affrontare e la proposta di Alberto non farà altro che peggiorare le cose sulla decisione da prendere. Otello mediterà di aiutare Silvia economicamente, ma non vorrà vendere la casa di Teresa a Indica.

Per trovare i soldi necessari per fornire aiuto a Graziani, Otello deciderà così di chiedere un prestito [VIDEO] all'amico Renato. Quest'ultimo però, sarò molto contrariato e parecchio preoccupato. Poggi si sfogherà con Raffaele sulla questione e cercherà di trovare un modo per potersi sottrarre alla richiesta di Otello.

Eugenio chiede il divorzio a Viola stanco della sua indecisione

Alberto sembrerà essersi rimesso in carreggiata, sia sul lavoro che in ambito sentimentale con la sintonia tra lui e Diana a farsi sempre più palpabile. I progetti di ristrutturazione procederanno spediti, ma Niko inizierà a temere per la spesa economica che lui e Alberto dovranno sostenere.

Viola intanto continuerà ad essere indecisa tra Eugenio e Damiano. L'ex della Bruni non sarà però più disposto ad attendere che la donna faccia chiarezza su quello che prova, Eugenio prenderà così in mano la situazione chiedendole il divorzio. Per la Bruni la lettera di separazione sarà un brutto colpo da dover digerire ma servirà a farle capire che è arrivato il momento di prendere una decisione.

Samuel e Micaela convinceranno infine Manuela a trascorrere insieme la serata prima del suo esame con la promessa di non fare troppo tardi. Le cose però andranno diversamente da come previsto e Serena si ritroverà a dover porre rimedio alla situazione per evitare il peggio.