L'appuntamento con Uomini e donne torna in onda mercoledì 22 marzo con la messa in onda di un nuovo appuntamento su Canale 5.

Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per le vicende della dama torinese Gemma che, ancora una volta, si ritroverà al centro dell'attenzione per l'evolversi del suo rapporto con il cavaliere Silvio.

Occhi puntati anche su Armando che si renderà protagonista di una nuova segnalazione riportata in studio, mentre Riccardo non sarà presente in studio.

Gemma ai ferri corti con Silvio: anticipazioni Uomini e donne del 22 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 22 marzo rivelano che si continuerà a parlare dell'evoluzione del rapporto tra Gemma e Silvio. La dama torinese, ancora una volta, non nasconderà i suoi dubbi complici i modi di fare un po' troppo irruenti del cavaliere, che finiranno per metterla in seria crisi.

Di conseguenza, in questo nuovo appuntamento con il talk show pomeridiano di Canale 5, i due protagonisti del trono over si ritroveranno alla resa dei conti finale in studio.

Le continue lamentele di Gemma finiranno per far infuriare i cavaliere, il quale perderà la pazienza in studio, stufo della situazione che si è venuta a creare.

Silvio vuole chiudere con Gemma: anticipazioni Uomini e donne 22 marzo

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e donne di questo mercoledì pomeriggio rivelano che, a quel punto, Silvio comunicherà la sua decisione di voler troncare la relazione con la dama torinese e quindi mettere un punto fermo a questa rapporto. Un duro colpo per Gemma che, complici i suoi modi di fare, finirà ancora una volta per mettere in crisi un suo pretendente e rischierà di veder saltare la frequentazione che sta ormai portando avanti da un po' di settimane.

Alla fine, però, i due riusciranno a confrontarsi di nuovo e a trovare un punto di incontro per non mandare tutto all'aria.

Dopo aver annunciato di voler chiudere con Gemma, Silvio tornerà sui propri passi e deciderà di darsi una settimana di tempo per valutare la situazione prima di giungere ad una scelta definitiva.

Riccardo assente, Armando smaschera una dama: anticipazioni Uomini e donne 22 marzo

Inoltre, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne rivelano che il grande assente in studio sarà il cavaliere Riccardo Guarnieri.

Dopo essere stato presente alle ultime puntate trasmesse in questi giorni in tv, il cavaliere pugliese non ha presenziato all'ultima registrazione del talk show, in onda dal 22 marzo in poi su Canale 5.

Al momento, però, non si conoscono i motivi di questa assenza legata al cavaliere Riccardo né tantomeno se tornerà in studio nel corso delle prossime riprese di questa edizione. Armando, invece, si ritroverà al centro dell'attenzione dopo aver riportato in studio una segnalazione sulla dama Paola che, a quanto pare, starebbe prendendo in giro la redazione del talk show e sarebbe solo in carca di visibilità.