Mentre le registrazioni di Uomini e Donne sono in pausa (ricominceranno sabato 18 marzo), non mancano le indiscrezioni sui personaggi del cast. In queste ore, ad esempio Biagio Di Maro, ha usato Tik Tok per lanciare una frecciatina a Tina Cipollari: l'ex cavaliere ha postato un video accompagnato da una canzone che contiene una serie di versi che potrebbero far storcere il naso all'opinionista del dating-show.

Il gesto del protagonista di Uomini e Donne

Sono passati un paio di mesi dall'ultima apparizione tv di Biagio, storico componente del parterre maschile del Trono Over.

Il napoletano non ha più partecipato alle registrazioni del dating-show dopo che Maria De Filippi e gli opinionisti gli hanno consigliato di cercare l'amore nella vita di tutti i giorni e non più all'interno degli studi Elios.

Da quando ha ripreso possesso dei suoi profili social, Di Maro ha dato il meglio di sé soprattutto su Tik Tok, dove pubblica tanti contenuti e fa dirette per chiacchierare con i fan.

Nelle ultime ore, infatti, l'ormai ex cavaliere di Uomini e donne ha postato un breve filmato che alcuni hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata alla bionda vamp che per anni l'ha criticato davanti alle telecamere di Canale 5.

Aggiornamenti sul volto storico di Uomini e Donne

Il collage di una sua foto accanto a quella di Tina Cipollari e la canzone "La tipica ragazza italiana" di Dj Matrix: è questa la mossa social che Biagio ha fatto di recente per punzecchiare l'opinionista di Uomini e Donne.

Il partenopeo, inoltre, ha scelto dei versi ben precisi da dedicare alla collega di Gianni Sperti, frasi che suonano tanto come una provocazione alla quale la diretta interessata potrebbe rispondere nel corso delle prossime registrazioni.

"Ma chi si crede, non mi importa niente. Lei è quella sua sottana. Ma chi si crede, non mi importa niente. Lei è solo una bambina e io non sono un pupazzo. Presto se ne accorgerà", è questo il passaggio del brano che Di Maro ha deciso di postare su Tik Tok come sottofondo musicale a uno scatto che lo ritrae accanto all' opinionista del dating-show.

Tra i due non è mai corso un buon rapporto: sebbene Tina scherzasse spesso sulle "bellissime serate" che il cavaliere trascorreva con le signore del parterre, sono state molti di più gli scontri che hanno avuto negli studi di Cinecittà.

Le riprese di Uomini e Donne sono ferme fino al 18 marzo

Al momento, intanto, le riprese sono ferme e ricominceranno nel prossimo fine settimana: sabato 18 e domenica 19 marzo il cast tornerà in studio per dare vita a due nuovi appuntamenti, quelli che il pubblico potrà vedere su Canale 5 attorno alla fine del mese in corso.

Tra mercoledì e giovedì prossimo, invece, andrà in onda la scelta di Federico Nicotera: il tronista si è fidanzato con Carola Carpanelli martedì scorso e presto i fan potranno assistere alla romantica uscita di scena della coppia dalla trasmissione.