Continua su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, Ludovica si mostrerà scossa dalla relazione tra Adelaide e Marcello e sarà propensa a ritardare le nozze con Ferdinando. Alfredo porrà invece Irene davanti un ultimatum in merito alla loro relazione, Matilde infine svelerà a Vittorio i piani di Tancredi.

Don Saverio scopre che Clara è tornata a fare ciclismo

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 13 marzo, Gemma non concorderà con quanto ideato da Ezio e Veronica e si attiverà per risolvere il problema. Gloria proseguirà a sostenere il Colombo, anche se riterrà che è arrivato il momento di non soffrire più. Intanto Umberto domanderà a Matilde se ha intenzione di sostenere Tancredi. La donna però sarà ancora incerta sul da farsi. Don Saverio se la prende intanto con Armando dopo aver letto nelle pagine sportive un trafiletto sulla nipote, individuata come “giovane promessa del ciclismo” e minaccia di chiamare il padre di Clara per riportarla al paese. Diletta invece si recherà in sartoria per passare una giornata insieme al Conti.

Nell'episodio di martedì 14 marzo, Frigerio escogiterà un modo per evitare il fallimento del Paradiso e penserà che vendere i vestiti all'estero possa essere una buona idea. Nel frattempo Maria e Vito penseranno che Irene ed Alfredo stiano insieme. In tutto questo Gemma sarà convinta di crescere da sola il bambino, mentre Ludovica sarà scossa dalla relazione tra Adelaide e Marcello e non vorrà per il momento sposare Ferdinando.

Vittorio non vede l'ora di lavorare con Matilde

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 15 marzo, Armando aiuterà Clara a proseguire i suoi allenamenti, ma dovrà sottostare a quanto chiesto da Don Saverio. Matilde inviterà espressamente il Guarnieri a mantenere almeno la collezione sposa del Paradiso. Intanto Ludovica si comporterà in maniera distaccata con Marcello.

Quest'ultimo penserà che la Brancia possa essere interessato a lui. Inoltre Ezio e Veronica esorteranno Gemma a lasciare il bambino a loro due. Alfredo invece minaccerà di lasciare Irene se la loro storia non sarà resa pubblica.

Nella puntata di giovedì 16 marzo, Flora non rivelerà a Marcello alcuna informazione in merito a Ludovica. Nel frattempo Irene confesserà di avere una relazione con il Perico. In tutto questo Gemma assumerà una decisione sul suo futuro, mentre Vittorio non vedrà l'ora di poter lavorare all'estero con Matilde. Il Conti però sarà all'oscuro di tutto.

Irene fa un gesto importante per Alfredo

In base agli spoiler di venerdì 17 marzo, Alfredo sarà arrabbiato con Irene. La Cipriani per recuperare la sua fiducia farà un gesto eclatante.

Intanto Matilde dopo una lunga riflessione sceglierà di svelare al Conti i piani del marito. Inoltre Barbieri apprenderà che la Brancia presto si unirà in matrimonio con Ferdinando. Infine Gemma prenderà una scelta sul futuro suo e del figlio e ne parlerà pure con Ezio e Gloria.