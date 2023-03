Ad una settimana di distanza dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne alla quale ha partecipato per l'ultima volta, Carola è tornata sui social network per fare un po' di chiarezza.

La ragazza ha postato una Instagram Stories per smentire le voci di crisi che sono circolate nei giorni scorsi: la studentessa e Federico sono lontani ma innamorati, e lo dimostrano quotidianamente scambiandosi dolci dediche e parole d'amore.

Aggiornamenti sulla coppia di Uomini e donne

Federico ci ha messo più di sei mesi per fare la scelta e c'è già chi parla di una ipoetica "maretta" tra lui e la neo fidanzata.

Nei giorni scorsi, infatti, alcuni siti di Gossip hanno riportato un'indiscrezione secondo cui l'ex tronista di Uomini e donne si sarebbe già allontanato da Carola: i due hanno trascorso il weekend distanti e, per questo motivo, i fan hanno temuto il peggio.

A rasserenare gli animi e a fare chiarezza sulla vicenda è stata l'ex corteggiatrice con un breve video caricato sul suo profilo Instagram.

"In merito alla presunta crisi, volevo dire che non c'è. L'unica crisi che affligge l'Italia è quella economica post Covid, state tranquilli". Con queste parole Carpanelli ha smentito le chiacchiere sul momento no che starebbe vivendo la sua relazione.

Rumor sul futuro dopo Uomini e donne

Tra Carola e Federico, dunque, va tutto bene, e lo confermano le Instagram Stories che soprattutto la ragazza ha cominciato a condividere da quando è andata in onda la scelta.

Se ha smentito le voci di crisi, la corteggiatrice di Uomini e donne non si è sbilanciata su un altro gossip che ha impazzato in rete nell'ultimo periodo: si è vociferato, infatti, che Carpanelli e Nicotera sarebbero già pronti a fare un grande passo.

La studentessa potrebbe lasciare la sua città e trasferirsi a Roma dove vive e lavora il fidanzato: questa sulla convivenza, però, al momento è solo un'indiscrezione che i diretti interessati non hanno confermato.

I fan della coppia che si è formata nel dating-show di Canale 5, dunque, possono dormire sonni tranquilli: anche se in questi giorni non sono insieme per motivi di lavoro e di studio, i due ragazzi si amano e non vedono l'ora di riabbracciarsi.

Lo sfogo di Alice post Uomini e donne

Intanto, di recente Alice ha rotto il silenzio dopo essere stata rifiutata da Nicotera.

Poche ore prima che Carola si esponesse per smentire di essere in crisi con Federico, Barisciani tramite i social network ha voluto ringraziare le tante persone che negli ultimi mesi l'hanno sostenuta e le hanno voluto bene.

L'ormai ex corteggiatrice del Trono classico ci ha tenuto a rassicurare i suoi sostenitori sulla serenità con la quale sta affrontando il "no" del tronista: "Ci sono stati alti e bassi, dispiaceri e risate, ma va benissimo così".

Nessun accenno, invece, alla proposta di lavoro che le ha fatto Maria De Filippi all'inizio dell'anno. Quando ha scoperto che Alice è stata licenziata per le assenze che ha accumulato per registrare le puntate del dating-show, la conduttrice Mediaset le ha offerto un posto nella sua redazione.

Chi guarda la trasmissione di Canale 5, però, si augura che a Barisciani possa essere data un'altra possibilità di trovare l'anima gemella davanti alle telecamere.

Se Alice sarà "promossa" da corteggiatrice a tronista lo si saprà solo alla fine della pausa estiva che U&D si concederà a partire da giugno: quando ricominceranno le riprese (verso la fine di agosto), trapeleranno anche i nomi dei quattro ragazzi che comporranno il cast del Trono classico 2023/2024.