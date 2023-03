Tra le protagoniste indiscusse de Il Paradiso delle Signore 7 vi è l'attrice Lara Komar, alias Gloria Moreau. In una recente intervista concessa al sito Tv Soap, l'attrice ha parlato dell'evolversi del suo personaggio nel corso di questa fortunatissima stagione della soap che volge ormai al termine.

Lara ha affrontato anche il tema legato al rapporto tra Gloria e Stefania nella soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, ammettendo che ci sono stati dei buchi nel racconto.

Gloria messa alle strette da Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Gloria si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche dopo il suo riavvicinamento all'ex marito Ezio.

I due stanno vivendo una passione segreta, all'oscuro di Veronica che tuttavia ben presto scoprirà la verità su quello che sta accadendo alle sue spalle.

E, a quel punto, presa coscienza del tradimento del suo promesso sposo, Veronica deciderà di affrontare "faccia a faccia" la donna, al punto da ricattarla e chiederle di sparire via per sempre dalla sua vita e da quella del suo ex compagno.

Sarà a quel punto che, Gloria, prenderà in considerazione l'idea di abbandonare Milano e il suo impegno al Paradiso per trasferirsi in America, così da poter stare assieme a sua figlia Stefania, che ormai si è trasferita lì stabilmente.

'Con Stefania non è stato facile', il retroscena dell'attrice di Gloria

E, a proposito del legame tra Gloria e Stefania, l'attrice Lara Komar ha ammesso che non è stato facile raccontarlo al pubblico de Il Paradiso delle signore, dato che ci sono stati dei buchi che non hanno permesso di approfondire il legame tra mamma e figlia, dopo il loro riavvicinamento.

"Con Stefania non è stato facile perché, ritornate dal lavoro dopo la pausa, abbiamo ripreso una storia che non abbiamo vissuto come personaggi", ha dichiarato l'attrice in riferimento allo stop estivo de Il Paradiso delle signore della passata stagione, che non ha permesso di approfondire la ritrovata serenità tra mamma e figlia.

'Ci sono stati dei buchi', parla l'attrice di Gloria de Il Paradiso delle signore

"Anche noi attori ci siamo detti che era un peccato non aver vissuto questa cosa qua. In questi buchi ci sentiamo vicini al pubblico", ha dichiarato l'attrice di Gloria senza nascondere la sua amarezza per le scelte degli sceneggiatori che hanno preferito non raccontare nei dettagli questo riavvicinamento tra mamma e figlia nel corso de Il Paradiso delle signore.

Resta da capire, invece, cosa succederà nell'ottava stagione della soap: Gloria e Stefania torneranno al centro dell'attenzione oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.