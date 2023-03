Quando mancano un paio di mesi al finale di stagione di Uomini e donne, in rete già circolano indiscrezioni sul futuro. Stando ad un gossip che i siti hanno riportato in questi giorni, il cast del dating-show potrebbe essere totalmente rivoluzionato nella prossima edizione: Maria starebbe pensando di non riconfermare i veterani del Trono Over e richiamare nel parterre dame "vivaci" come Barbara De Santi e Veronica Ursida. Nelle ultime registrazioni, intanto, Desdemona è stata smascherata e poi cacciata dalla padrona di casa.

Novità in arrivo a Uomini e Donne

L'uscita di scena di Ida e Alessandro, ha messo un po' in difficoltà la redazione di Uomini e Donne: da qualche mese a questa parte, infatti, i telespettatori faticano ad interessarsi ai racconti che fanno i protagonisti del cast, soprattutto sul fronte Over.

Per cercare di dare una nuova linfa alla versione senior del dating-show, Maria De Filippi starebbe valutando l'ipotesi di rinnovare quasi totalmente il parterre della prossima edizione: a settembre, dunque, molti volti storici potrebbero non fare più parte del programma di Canale 5.

A rischiare il posto, dunque, sarebbero quelli che il pubblico a casa considera i "veterani" della trasmissione: Gemma Galgani, Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua su tutti.

Ipotesi grandi ritorni a Uomini e Donne

Per alcuni personaggi che potrebbero lasciare il cast al termine della pausa estiva, altri sarebbero pronti a tornare per alimentare nuove dinamiche.

Un rumor che si sta facendo strada in questi giorni, infatti, sostiene che la conduttrice di Uomini e Donne potrebbe richiamare due dame che negli anni si sono distinte per carattere: nel parterre, dunque, potrebbero riaccomodarsi Barbara De Santi e Veronica Ursida.

La prima non ha mai smesso di commentare le puntate in modo pungente sui social network, la seconda si è spesso esposta per replicare a chi la tira in ballo in studio (Gianni Sperti e Armando in primis).

A queste protagoniste, però, dovrebbero aggiungersi anche un bel po' di volti nuovi: tra le intenzioni di Maria De Filippi, infatti, ci sarebbe anche quella di abbassare l'età media dei componenti del cast Over (più 50enni e meno 80enni) che sognano di trovare l'amore davanti alle telecamere.

Ultimi spoiler su Uomini e Donne

Nell'attesa che trapelino nuove indiscrezioni sul futuro di Uomini e Donne, i fan sono alle prese con le anticipazioni delle ultime due registrazioni che ci sono state. Tra sabato 18 e domenica 19 marzo, infatti, Gemma ha rischiato di rimanere da sola: Silvio ha manifestato la sua volontà di interrompere la conoscenza con Galgani, ma prima di farlo ha accettato di pensarci su un'altra settimana.

Sul fronte giovani, Lavinia è rimasta solo con Campoli perché Corvino non si è presentato in studio: dopo aver litigato furiosamente per una segnalazione che è arrivata dall'esterno, la tronista e Alessio "il biondo" si sono scontrati anche in camerino.

Il corteggiatore, stanco di essere messo in dubbio, ha deciso di non partecipare alle riprese di ieri: la romana ha detto che non lo cercherà perché l'ha già fatto troppe volte in questi sei mesi di percorso.

Anche gli altri ragazzi del Trono Classico stanno portando avanti le loro conoscenze: Nicole ha palesato un interesse per alcuni suoi spasimanti, mentre Luca è stato criticato dalle sue perché in esterna farebbe poche domande per sapere qualcosa in più su di loro e su quello che fanno nella vita.

Il cast tornerà agli Elios nel prossimo fine settimana e molti spettatori si auguro che sia la volta buona affinché Lavinia faccia la sua scelta.