I colpi di scena a Terra Amara sono all'ordine del giorno ma le nuove anticipazioni provenienti dalla Turchia renderanno nota a telespettatori un'alleanza fino ad ora impensabile.

Yilmaz e Demir, infatti, decideranno di collaborare per salvare la reputazione di Zuleyha messa in pericolo dal pettegolezzo diffuso in paese secondo cui Yaman avrebbe ucciso il cugino per vendicare una volenza subita dalla moglie. In realtà ad uccidere Ercument è stato Yilmaz per vendicare l'abuso subito da Gulten. Per non mettere in pericolo il buon nome di nessuna delle due donne, i due nemici troveranno così una soluzione comune.

L'alleanza tra Demir e Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sull'inedita collaborazione tra Yilmaz e Demir. La storyline in questione prenderà il via nel momento in cui Julide convocherà Demir per comunicargli che un anonimo lo ha denunciato per l'omicidio di Ercument, commesso in realtà da Yilmaz. Oltre a dover far fronte alla denuncia, Yaman dovrà preoccuparsi dei pettegolezzi che si diffonderanno stando ai quali sarebbe stato lui in prima persona ad eliminare il cugino per vendicare presunti abusi subiti dalla moglie.

Deciso a non fare il nome di Yilmaz per tenere al sicuro anche la reputazione della povera Gulten che ha davvero subito violenza da parte di Ercument, Demir accoglierà il suggerimento della madre Hunkar e di Fekeli di confrontarsi con il suo nemico giurato per arrivare ad una soluzione definitiva del caso.

Dopo un confronto con Yilmaz, Yaman penserà che l'unico modo di porre fine alle indagini di Julide sia quello di convincere la sorella di Ercument a rilasciare una dichiarazione per far collegare l'omicidio del fratello ai suoi numerosi debiti di gioco.

La sorella di Ercument chiede una grossa somma di denaro

Demir si recherà così dalla cugina, accompagnato da Yilmaz che insisterà per essere presente all'incontro.

Inizialmente la ragazza si mostrerà restia ad accogliere le richieste del cugino ma poi interverrà Akkaya offrendo del denaro alla giovane in cambio delle sue dichiarazioni. Dopo aver finto indignazione, la donna accetterà chiedendo però una somma elevatissima che Yilmaz e Demir pagheranno dividendola in parti uguali: trattasi di 5 milioni di lire turche.

La sorella di Ercument si recherà così da Julide per rilasciare le dichiarazioni concordate e 'costringere' in tal modo il Pubblico Ministero a fermare le indagini. Yilmaz e Demir avranno così salvato la reputazione di Zuleyha, ma le ripercussioni della triste vicenda non si potranno dire ancora archiviate.

Per sapere cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.