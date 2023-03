In apertura della 43^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 20 marzo, Alfonso Signorini ha dedicato alcuni minuti alla squalifica di Daniele Dal Moro. Quest'ultimo dopo aver appreso che è stato squalificato per la reazione di Oriana Marzoli, non ha esitato a lanciare delle frecciatine nei confronti del programma. A detta dell'imprenditore, la questione è stata insabbiata per non far uscire la realtà dei fatti.

Le parole di Signorini sulla squalifica di Daniele

A differenza di quanto accaduto per gli altri concorrenti squalificati, Daniele Dal Moro non è intervenuto in puntata.

Ma non solo, Oriana Marzoli non ha avuto la possibilità di fornire la sua versione dei fatti su quanto accaduto.

Alfonso Signorini ha aperto la 43^ puntata spiegando che Dal Moro è stato squalificato per un gioco finito male. A tal proposito il conduttore ha riferito che nel video incriminato si sente dire Oriana "Dani basta, mi fai male".

Dal Moro sbotta sui social

Il modo in cui è stata trattata la squalifica di Daniele Dal Moro non è piaciuto ai telespettatori. Ma non solo, la stessa Oriana Marzoli ha cercato di spiegare che non è accaduto nulla con l'imprenditore, ma stavano semplicemente giocando. Sui social, l'imprenditore ha pubblicato un tweet contro il programma: "Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare".

Il diretto interessato non ha gradito la squalifica, ma soprattutto non ha apprezzato il modo in cui è stato fatto uscire, a differenza dei suoi compagni d'avventura: Daniele lo scorso venerdì 17 marzo, è stato fatto uscire dalla casa immediatamente senza neanche la possibilità di salutare i coinquilini.

In precedenza, Dal Moro ha pubblicato altri tweet contro il programma: "Patrizia che mi ama seduta davanti: Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar".

In un altro tweet invece Daniele ha fatto notare di essere pervaso dalla voglia di entrare nella casa di Cinecittà per fornire la sua versione dei fatti.

Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata.

Fine #GFvip #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 20, 2023

Oriana zittita da un autore mentre parla di Daniele

Oriana Marzoli in puntata voleva spiegare quanto accaduto con Daniele Dal Moro, ma non le è stata data la possibilità.

Nel corso di una pausa pubblicitaria, la concorrente venezuelana stava parlando della squalifica del coinquilino con Nikita Pelizon quando un autore ha chiesto di stare zitta. A quel punto ha sbottato: "Ma perché devo stare zitta?".

Sul finale di puntata del Grande Fratello Vip 7, Giulia Salemi, mentre leggeva il sentiment dei telespettatori, ha chiesto ad Oriana di non prendersi colpe che non ha e l'ha invitata a stare tranquilla. Sui social, moltissimi utenti non hanno gradito che Marzoli sia passata per l'artefice della squalifica di Dal Moro.