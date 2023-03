Lucrezia Massari, Flora ne Il Paradiso delle Signore ha rilasciato un'interessante intervista a Tv Serial, nella quale ha spiegato i dettagli del rapporto tra la giovane Ravasi e Umberto, che evolverà in maniera inaspettata nel finale di stagione. Guarnieri non ha mai smesso di inseguire la fama e il successo e ora ha aperto un grande magazzino per mettere in difficoltà Vittorio. Nelle prossime puntate Umberto avrà un piano per rovinare la sfilata di abiti da sposa lanciata da Maria e Flora non potrà fare nulla, dopo la sua decisione di stare dalla sua parte, passando di fatto alla concorrenza e lasciando sia l'amica Puglisi che Conti con una grande delusione nel cuore.

Anche il suo personaggio cambierà, come ha svelato l'attrice nell'intervista al portale e non mancherà di riservare sorprese.

Il Paradiso delle signore 7 anticipazioni: Flora abbandona il suo sogno per amore

Flora ha rinunciato a tutto pur di stare accanto a Umberto, anche se all'inizio il commendatore sembrava avere qualche dubbio sulla loro relazione. Abbandonerà dunque il suo sogno di realizzare un progetto cinematografico per stare al fianco del compagno, che in fondo vede anche come un padre, visto che ha perso il suo in circostanze ancora misteriose.

La storia d'amore con Umberto decollerà fino al matrimonio? Questo ancora non lo sappiamo, la Lucrezia Massari immagina che Flora, pur di mantenere l'armonia con Guarnieri, accetterebbe di buon grado di instaurare un rapporto anche con i suoi figli.

Il cambiamento di Flora nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Da quando è arrivata a Milano e ha iniziato a lavorare come stilista al Paradiso delle Signore Flora è cambiata e l'evoluzione del suo personaggio è andata di pari passo con la storia d'amore con Umberto, che ha imparato a conoscere nel profondo e accettando anche i suoi lati più oscuri.

Nelle prossime puntate delle soap Flora sarà ancora più sfacciata e affilerà gli artigli per proteggere Umberto dai piani di Adelaide, che ha ancora molti conti in sospeso con lui, dopo averla lasciata con una ferita indelebile.

Finale Il Paradiso delle signore 7: Flora riserverà sorprese

Nella sua lunga intervista, Lucrezia Massari ha avuto modo di lanciare un'anticipazione su cosa succederà nel finale di stagione: “Voi non avete idea!

Voi non avete idea di che cosa combina” .

Sappiamo che la giovane Ravasi, dopo aver dato il suo aiuto a Maria per l'ultima volta nella realizzazione della tanto attesa sfilata degli abiti da sposa, verrà licenziata, con lo stupore di tutto lo staff, profondamente deluso dalla sua scelta di passare alla concorrenza.

L'attrice non ha potuto sbilanciarsi più di tanto per ovvie ragioni, ma sui social i fan della soap stanno già pensando a cosa potrà mai combinare Flora nel gran finale. Staremo a vedere.