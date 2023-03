Le nuove anticipazioni di Un posto al sole spiegano cosa succederà nelle puntate di martedì 4 e mercoledì 5 aprile e al centro dei riflettori ci sarà la difficile situazione che Silvia sta vivendo con il Caffé Vulcano. Nonostante la proposta dell'avvocato non sia quello che desiderava, la signora Graziani alla fine si sentirà costretta a cedere e informerà i ragazzi di aver accettato la prossima società con Palladini. Nunzio e Samuel tenteranno di tutto pur di non perdere il loro lavoro, anche perché sospetteranno di Alberto. Ampio spazio sarà dedicato anche a Roberto che si avvicinerà a Lara e si sentirà in colpa con sua moglie che al rientro da Londra sarà ancora molto distante da lui.

Anticipazioni Un Posto al sole: Samuel e Nunzio rischieranno il lavoro

Le anticipazioni di Un Posto al sole per le puntate di martedì 4 e mercoledì 5 aprile raccontano che ci sarà molta apprensione per le sorti del Caffé Vulcano. Alla luce delle ultime recensioni e dell'ennesima bufera mediatica sul suo locale, a Silvia non resterà che accettare la proposta di Alberto Palladini ed entrare in società con lui per evitare la chiusura. Allo stesso tempo, tuttavia, la signora Graziani si renderà conto che questo passo porterà Samuel e Nunzio a perdere il lavoro, perché Alberto non vorrà saperne di tenere ancora in funzione la cucina del bistrot.

Anticipazioni puntate 4-5 aprile: Rossella potrebbe cambiare le sorti del Vulcano

Le puntate di Un Posto al sole del 4 e del 5 aprile vedranno protagonisti Samuel e Nunzio che sospetteranno fortemente di Alberto. I due ragazzi, infatti, saranno convinti che dietro le recensioni negative che stanno portando al fallimento il Caffè Vulcano ci sia proprio l'avvocato Palladini e a questo proposito tenteranno un'ultima manovra disperata.

Nel frattempo, Rossella scoprirà qualcosa che potrebbe risollevare le sorti del Vulcano, ma per il momento le trame non svelano di cosa si tratta.

Marina e Roberto sempre più distanti al ritorno della donna da Londra

Le anticipazioni di Un Posto al sole di martedì 4 e mercoledì 5 aprile rivelano che a casa Ferri la tensione non accennerà a diminuire.

Roberto sarà portato a riavvicinarsi a Lara e questo lo farà sentire tremendamente in colpa nei confronti di sua moglie con cui vorrà a tutti i costi recuperare il rapporto. Le intenzioni di Ferri, tuttavia, non saranno facilmente realizzabili perché al suo ritorno a Napoli, Marina sarà molto distante da lui e non troverà il coraggio di lasciarsi andare con suo marito. Il piano di Lara, quindi, sembrerà funzionare giorno dopo giorno, portando la storica coppia della soap ad una crisi sempre più profonda.