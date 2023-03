Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che lunedì 27 marzo si aprirà una settimana di programmazione all'insegna delle emozioni e dei colpi di scena. In primo piano ci sarà Marina alle prese con la gelosia sempre più ossessiva nei confronti di Lara, che le farà perdere lucidità e causerà un incidente alla piccola Irene. Ci sarà spazio anche per Manuela che non riuscirà a godersi i suoi successi all'università, mentre sua sorella farà di tutto per conquistare Samuel, sempre più in imbarazzo per il suo corteggiamento.

Anticipazioni Un Posto al sole: Serena e Filippo preoccupati per Irene e Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole di lunedì 27 marzo raccontano che ci sarà un momento di panico che coinvolgerà la piccola Irene (Greta Putaturo). Dopo essere stata lasciata alla custodia della moglie del nonno, Marina (Nina Soldano), la piccola Irene subirà un incidente a causa di una distrazione della donna. Questo spiacevole episodio scatenerà una certa apprensione in Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) e la stessa Marina, che si renderà conto di essere sempre più ossessionata dalla gelosia nei confronti di Lara (Chiara Conti). Da quando la donna è tornata nella vita di Roberto per la signora Giordano sembra essere finita la serenità e non sarà facile per lei riuscire a mantenere la lucidità, nonostante le continue provocazioni della signora Martinelli.

Anticipazioni puntata di lunedì 27 marzo: Micaela non si arrenderà con Samuel

La puntata di Un Posto al sole di lunedì 27 marzo vede protagonista anche Micaela, che continuerà a mostrare sempre più interesse per Samuel (Samuele Cavallo), tanto da confessare i suoi sentimenti per l'aiuto chef a Nunzio (Vladimir Randazzo). La ragazza non si farà nessuno scrupolo di fronte al fatto che Samuel sia già impegnato con Speranza e proseguirà il suo corteggiamento nei confronti del vicino di casa.

Mariella (Antonella Prisco), invece, inizierà a nutrire dei sospetti riguardo allo strano comportamento del fidanzato di sua nipote.

Manuela continua a pensare a Niko?

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella puntata di lunedì 27 marzo Manuela (Gina Amarante) supererà brillantemente l'esame universitario dopo essersi impegnata molto, ma non riuscirà a godersi appieno questo momento.

La ragazza sarà tormentata dal pensiero di Niko (Luca Turco)? Nonostante i propositi potrebbe essere impossibile per lei dimenticare il suo ex fidanzato e voltare pagina definitivamente, come le ha consigliato sua sorella.