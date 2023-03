Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole con nuovi episodi su Rai 3 e le anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 28 marzo spiegano che i riflettori saranno puntati soprattutto sulla situazione economica di Silvia e del suo bistrot. La donna penserà di accettare la proposta di Alberto, ma Diego non sarà affatto d'accordo e sospetterà di lui. Le cose non andranno meglio a casa Ferri, con Marina che sarà sempre più lontana da Roberto e lui che invece si avvicinerà a Lara.

Anticipazioni Un Posto al sole: Silvia decisa ad accettare Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole di martedì 28 marzo raccontano che l'attenzione sarà focalizzata su Silvia (Luisa Amatucci) e i grossi problemi economici di caffè Vulcano, travolto ancora una volta da una bufera social. Non avendo più l'appoggio di Otello (Lucio Allocca), alla figlia di Teresa non resterà altro che valutare la proposta di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) per evitare la chiusura definitiva del locale. Per la donna non sarà facile affrontare tutto da sola e Nunzio (Vladimir Randazzo) e Samuel (Samuele Cavallo), pur lavorando per lei, non sembreranno molto informati sulla situazione disastrosa in cui versa il bistrot.

L'unico che starà accanto a Silvia sarà Diego (Francesco Vitiello) che proverà a farla ragionare.

Anticipazioni puntata di martedì 28 marzo: Diego non crederà a Palladini

La puntata di Un Posto al sole in onda martedì 28 marzo vedrà protagonista Silvia che presa dall'angoscia di dover rinunciare al locale che è tutta la sua vita deciderà di affidarsi ad Alberto.

Palladini, tuttavia, non sarà visto di buon occhio da Diego che proverà a parlarne ancora con la sua datrice di lavoro e che inizierà a nutrire anche dei dubbi sull' onestà dell'avvocato Palladini. Secondo il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo), infatti, potrebbe nascondersi proprio Alberto dietro il clamore mediatico che ha travolto il Caffè Vulcano.

Marina e Roberto distanti, Lara tenterà il riavvicinamento con l'imprenditore

Le anticipazioni di Un Posto al sole di martedì 28 marzo rivelano che ci sarà ampio spazio anche per il rapporto tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), sempre più in difficoltà. La gelosia ossessiva della signora Giordano non aiuterà affatto la coppia e la tensione che ci sarà a casa Ferri non farà altro che facilitare la vita a Lara (Chiara Conti) che potrà continuare ad agire indisturbata per raggiungere i suoi obiettivi. Roberto sarà sempre più vicino a Lara, quella che crede la madre di suo figlio, ma una telefonata improvvisa interromperà l'atmosfera e cambierà tutto rapidamente.