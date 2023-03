Le puntate di Terra Amara, che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, vedono Yilmaz e Demir sottoscrivere un accordo di pace momentaneo per amore delle rispettive famiglie. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Fekeli e Hunkar, approfittando del fatto che Demir e Yilmaz collaborino per salvaguardare la reputazione di Zuleyha, spingeranno affinché si arrivi a un armistizio. Yaman e Akkaya, per amore della tranquillità, decideranno di stringersi la mano per siglare la tregua, ma la pace sarà destinata a durare?

Mujgan, con il video dell'incontro tra Zuleyha e suo marito, potrebbe scatenare una nuova guerra.

Yaman e Akkaya costretti a collaborare

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sui protagonisti maschili delle serie, ossia Yilmaz e Demir. Seguendo la trama della soap turca, il tutto prenderà il via nel momento in cui in paese si diffonderà il pettegolezzo creato ad hoc da Sermin, secondo il cui Demir ha ucciso Ercument per vendicare una violenza fatta dal cugino ai danni della moglie. Conoscendo la verità dei fatti, ossia che a uccidere il cugino è stato Yilmaz per difendere Gulten, Yaman vorrà avere un chiarimento con il nemico, non solo per allontanare da entrambi l'accusa di omicidio, ma anche per proteggere l'onore di Atun.

Al termine del loro incontro Yilmaz e Demir converranno sulla necessità di convincere la sorella di Ercument a far sospendere le indagini. Inizialmente la ragazza sarà restia ad accogliere le richieste di Yaman, ma quando Yilmaz le offrirà del denaro lei farà una richiesta molto onerosa per poter convincere Julide che i motivi della morte del fratello sono legati ai suoi debiti di gioco.

Yilmaz e Demir si divideranno in parti uguali la somma da dare alla donna e ben presto le indagini sull'omicidio di Ercument verranno archiviate con la soddisfazione di entrambi, che potranno dirsi al sicuro.

Demir e Yilmaz arrivano a una tregua

Vedendo che i rispettivi figli sono stati capaci di collaborare per il bene loro, ma anche di Zuleyha, Fekeli e Hunkar decideranno di convocare Demir e Yilmaz per spingerli a mettere un punto alla loro "guerra" giungendo di fatto a una tregua.

Alla fine entrambi si renderanno conto che smettere con le schermaglie sarà per tutti la cosa migliore da fare e si stringeranno la mano, precisando però che non saranno mai amici visti i loro trascorsi.

Ciò potrebbe rappresentare l'inizio della pace se non fosse che Mujgan, ormai fuori controllo, deciderà di inviare a Demir il video dell'incontro segreto tra Zuleyha e Yilmaz. Per scoprire cosa accadrà quando Yaman vedrà la moglie con Akkaya non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.