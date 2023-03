Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a venerdì 10 marzo, Micaele porterà avanti l'idea di conquistare Samuel, ma Speranza si opporrà in ogni modo. Inoltre Teresa morirà per infarto [VIDEO], mentre Rossella spererà nella vicinanza di Riccardo, Corvi però penserà solo al lavoro.

Teresa perde la vita

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 6 marzo, Otello sarà costretto ad andare in ospedale.

Dopo la lite avuta con la moglie, quest'ultima ha avuto un infarto e le sue condizioni di salute sono gravissime. Silvia e Michele saranno in ansia e staranno vicini al Testa ad Indica, per seguire da vicino l'evolversi della situazione. Intanto Luca sarà propenso a lasciare la città partenopea, ma prima vorrà vedere Giulia.

Nell'episodio di martedì 7 marzo, Teresa non ce l'avrà fatta a salvarsi. La notizia scuoterà Palazzo Palladini e tutti saranno addolorati. Otello ancora non ne è a conoscenza e tutti temeranno come possa reagire. Nel frattempo Franco tornerà in città e vedrà Bianca giù di morale. Il motivo è la morte di Teresa. In tutto questo Micaela proverà in tutti i modi a conquistare Samuel.

Speranza non starà a vedere e si infurierà con la donna.

Michele decide di aiutare Silvia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 8 marzo, Otello apprenderà che Teresa è deceduta. Il Testa sarà profondamente scosso. Silvia, Michele e tutti gli amici e familiari staranno vicini all'uomo e si prepareranno al funerale dell'amata Teresina.

Intanto la situazione tra Speranza e Micaela si complicherà sempre di più. Gli attriti tra le due donne aumenteranno, quando Samuel deciderà di fare da spogliarellista al Caffè Vulcano in occasione della Festa della Donna. Unico intento del ragazzo è quello di aiutare la Graziani.

Nella puntata di giovedì 9 marzo, Marina risulterà insofferente di fronte alla presenza costante di Lara.

La Giordano è consapevole che la Martinelli non potrà mai andarsene via dalla vita sua e di Roberto, per la presenza di Tommaso. Nel frattempo Rossella sarà afflitta dal decesso di Teresa e spererà che Riccardo possa starle vicino. Il dottore però penserà solo al lavoro, trascurandola. In tutto questo la crisi tra Giancarlo e Silvia sarà ormai prossima ad essere irrisolvibile, mentre Michele sceglierà di dare concretamente una mano per salvare dal fallimento il Caffè Vulcano. Otello invece opterà per assumere una scelta difficile, che sarà destinata a cambiare la sua vita.

Irene vuole conoscere suo zio Tommaso

In base agli spoiler di venerdì 10 marzo, Angela e Giulia si troveranno in pericolo.

Intanto Rosa perderà il lavoro e contatterà Viola, affinché le possa trovarle un altro lavoro. Inoltre Marina si troverà suo malgrado inerme a dover assistere alle azioni di Lara, desiderosa sempre di più di avere al suo fianco Ferri. Infine Irene vorrà conoscere suo zio Tommaso, mentre Palladini proseguirà il suo proposito di rendere più grande il proprio studio legale.