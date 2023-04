Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano che nella settimana dal 2 al 5 maggio si tornerà a parlare di Luca De Santis. Al centro delle scene ci sarà Ornella, che sarà ormai a un passo dal lasciare il suo posto da primario: per la dottoressa non sarà facile anche se si è trattato di una sua scelta. A complicare le cose per Ornella arriverà una delusione da parte della sua migliore amica, perché scoprirà che Giulia sapeva che Luca sarebbe subentrato al suo posto.

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella sarà grata a Ornella per i suoi insegnamenti

A Un Posto al sole, nel corso della settimana dal 2 al 5 maggio, Ornella si ritroverà a parlare con Rossella del suo lavoro. Le due dottoresse faranno un resoconto della giornata in ospedale e la figlia di Silvia riceverà dei complimenti da parte della signora Bruni che si congratulerà con lei per l'impegno e la passione che mette nel suo lavoro.

Rossella non esiterà a ringraziare Ornella per tutto quello che ha imparato grazie a lei che le ha sempre dato fiducia e l'ha aiutata in diverse occasioni e non nasconderà il suo dispiacere per la sua scelta di rinunciare al posto da primario.

Anticipazioni puntate dal 2 al 5 maggio: Ornella verrà a sapere dell'inserimento di Luca come primario

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Ornella scambierà quattro chiacchiere con Rossella e da lei verrà a sapere che Luca De Santis prenderà il suo posto da primario. La dottoressa Bruni sarà basita quando riceverà questa informazione dalla giovane dottoressa, perché non ne sapeva nulla, pur avendo incontrato più volte il medico in compagnia di Giulia.

Poco dopo, Ornella incontrerà la sua migliore amica e non esiterà a chiederle se sapesse delle intenzioni di Luca. Quando scoprirà che anche Giulia era al corrente della scelta di De Santis, la dottoressa Bruni sarà alquanto stizzita dal fatto di essere stata tenuta all'oscuro di un'informazione così importante.

Giulia proverà a giustificarsi con Ornella

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella settimana dal 2 al 5 maggio l'amicizia tra Giulia e Ornella sarà "incrinata". La dottoressa, infatti, non tollererà il fatto che la sua amica non le abbia detto che Luca sarebbe stato il nuovo primario. Giulia proverà a spiegare che riteneva l'informazione riservata e pensava che si trattasse di una confidenza di De Santis, ma Ornella taglierà corto. La moglie di Raffaele sarà poi "intrattabile" con tutti per il resto della giornata.