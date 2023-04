Il Paradiso delle Signore continuerà ad andare in onda anche nel giorno della festa del lavoro, senza subire uno stop. Le anticipazioni dell'1 e 2 maggio riportano delle intriganti vicende che riguarderanno la famiglia Di Sant'Erasmo e non solo.

Ferdinando metterà Ludovica alle strette, in modo da spingerla lontano da Marcello. Vittorio lancerà una nuova idea per mettere le distanze tra il nuovo grande magazzino e il suo, mentre Salvatore si accorgerà di Elvira. Gemma avrà un mancamento e quindi non potrà più mentire alle sue colleghe circa la gravidanza in atto.

Marco, invece, sarà sul punto di partire per l'America.

Il Paradiso delle Signore trama 1/5: Marco lascia Milano per lavoro

All'interno della puntata dell'1 maggio de Il Paradiso delle Signore, per Tancredi la situazione inizierà a mettersi alquanto male. Vittorio Conti sarà infatti sulla giusta strada, in quanto arriverà a sospettare che Tancredi stesso sia in un qualche modo coinvolto nell'incendio al mobilificio Frigerio avvenuto molti anni prima. Per Marco, invece, giungerà il momento di lasciare Milano in quanto dovrà andare in America per questioni di lavoro.

Irene gelosa, Gemma rivela alle colleghe di essere incinta

Problemi sentimentali tra le Veneri. Dato che Alfredo e Irene hanno rotto a causa delle continue menzogne della nuova capocommessa, Clara ha avuto modo di avvicinarsi al giovane Perico.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riportano che Irene sarà sempre più gelosa del feeling instauratosi tra il suo ex e Clara, ma l'orgoglio le impedirà di correre ai ripari.

Nel frattempo Agnese spiazzerà tutti con la notizia delle sue dimissioni da sarta del grande magazzino. La madre di Tina e Salvatore, infatti, deciderà di trasferirsi a Londra e vorrebbe che Armando la seguisse.

Seppur titubante, Ferraris dovrà prendere una decisione in merito. Quando Gemma Zanatta perderà i sensi davanti alle sue colleghe, non potrà più nascondere la sua gravidanza. Come reagiranno le Veneri alla notizia?

Il Paradiso delle Signore episodio 2/5: Vittorio lancia la linea uomo, Salvatore interessato a Elvira

Nell'appuntamento di martedì 2 maggio de Il Paradiso delle Signore si vedrà invece Irene mettere in atto un piano per scoprire se Alfredo è veramente interessato alla giovane Clara.

Intanto Salvatore capirà di provare dei forti sentimenti per Irene, per questo motivo la guarderà con altri occhi. Pur di mettere il bastone tra le ruote alla concorrenza della Galleria Milano Moda, Vittorio sarà determinato a lanciare la linea uomo del marchio Pds.

Ezio scopre i ricatti di Veronica

Tornando a Ludovica e Marcello, tra i due la situazione sembrava sulla via del ritorno di fiamma ma a quanto pare così non sarà. Per impedire alla sua fidanzata di riavvicinarsi all'ex, Ferdinando Torrebruna spingerà affinché il matrimonio con Ludovica venga celebrato subito, senza perdere altro tempo. Nel frattempo Ezio scoprirà del ricatto di Veronica a Gloria e capirà finalmente che sua moglie è andata in America a causa della sua amante.