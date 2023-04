Le offese che Maddalena e Benedetta hanno rivolto a Mattia nella scuola di Amici, hanno fatto il giro della rete: nessuno si aspettava che l'ex fidanzata e la partner di scena del ballerino pensassero cose così brutte su di lui, come che piacerebbe al pubblico solo perché è un bel ragazzo. I fan del talent-show si sono schierati dalla parte di Zenzola, così come il suo amico fraterno Christian Stefanelli: l'ex alunno ha dedicato dolci parole al giovane che in questi giorni è bersaglio di ingiuste critiche in casetta.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Cricca è sbottato per le offese che Maddalena ha rivolto all'ex Zenzola ad Amici, ma non è stato l'unico: sia in casetta che fuori, infatti, in moltissimi hanno preso le difese del latinista che è stato "pugnalato alle spalle" dall'ex fidanzata e dalla persona con la quale si esibisce in coppia al serale.

La maggioranza del pubblico ha empatizzato con il ragazzo che da un momento all'altro si è reso conto che non tutti i compagni di classe gli vogliono bene come pensava.

"Lui è tonto, non ne azzecca una. Se piace è solo perché è bello, ma non fa nulla per piacere. In puntata è invisibile, infatti spesso balla una volta sola. Non parla, non è televisivo", queste sono solo alcune delle cose poco carine che Benedetta ha detto su Zenzola l'altro giorno.

Anche Svevi ha avuto parecchio da rimproverare al pugliese: "Lo tratto male perché mi infastidisce, non sopporto molte delle cose che fa e che dice. Mi viene da dentro fare così".

Il parere dell'ex protagonista di Amici

Il daytime di Amici che i telespettatori hanno visto il 25 aprile scorso, si è concluso con il chiarimento tra Mattia e Benedetta e la rottura definitiva tra il giovane e Maddalena.

Quest'ultima, infatti, non si è scusata per le cose che ha detto alle spalle dell'ex fidanzato, anzi ha ribadito che se lo tratta male è perché non tollera i suoi modi di fare in casetta.

Neppure le lacrime che il ballerino ha versato per il dispiacere hanno intenerito Svevi, che per questo è stata rimproverata da Cricca con la seguente frecciatina: "Ma per fortuna che vi siete lasciati, ringrazia Dio".

Tra i tanti fan che si sono esposti per dimostrare affetto e vicinanza a Zenzola, c'è anche un amatissimo ex allievo che proprio nella scuola ha stretto un rapporto fraterno con lui.

Christian Stefanelli, protagonista della ventunesima edizione del talent-show (lui e Mattia erano in squadra con Raimondo Todaro), ha usato Twitter per difendere il latinista: "Sei perfetto così come sei, per questo ti vogliamo bene. Non cambiare mai".

Il parere di chi guarda Amici

Quello che Benedetta e Maddalena hanno detto alle spalle di Mattia, non è piaciuto a nessuno: le due ballerine di Amici, infatti, sono state prese di mira dal pubblico del talent con commenti negativi e critiche per l'atteggiamento scorretto che hanno avuto nei confronti di una persona che con loro si è sempre comportata bene.

Se Vari si è pentita quasi subito di quello che ha fatto e che ha detto, Svevi ha portato avanti il proprio pensiero e non ha voluto chiarire o fare pace con Zenzola.

Quest'atteggiamento di chiusura della ragazza ha alimentato l'insofferenza dei fan nei suoi confronti, anche perché il pugliese ci ha provato più volte a instaurare un rapporto civile con lei dopo che hanno deciso di non essere più una coppia.

Mattia si è detto dispiaciuto soprattutto per le offese che ha ricevuto da Benedetta, la giovane con la quale si esibisce sul palco del serale da oltre un mese. Chi pensava che tra i due ci fosse un'intesa speciale (alcuni hanno anche sognato un fidanzamento), è rimasto colpito in negativo dal dietrofront di lei dell'altro giorno.