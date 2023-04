Maddalena ha sparlato di Mattia con Benedetta ad Amici. Sono cose molto forti quelle dette dalla bionda ballerina che ha parlato di fastidio e insofferenza nei confronti dell'allievo col quale ha fatto coppia per qualche mese all'inizio della ventiduesima edizione del talent-show. Zenzola è stato messo al corrente di tutto e, dopo essersi lasciato andare ad un pianto di delusione, ha cercato un confronto con entrambe le compagne che l'hanno offeso senza motivo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La puntata pomeridiana di Amici che è andata in onda il 24 aprile, è cominciata con un dialogo che Maddalena e Benedetta hanno avuto qualche giorno fa su Mattia.

Le ballerine hanno concordato nell'affermare che il successo che ha Zenzola non avrebbe motivi fondati o meritocratici: "Lui è qui solo perché è bello, piace per questo, altrimenti è un tamarro che non fa un cavolo per farsi amare".

"A me sta proprio sul c..., mi dà fastidio tutto quello che fa, i suoi atteggiamenti", ha aggiunto la ragazza che solo pochi mesi fa era fidanzata con il latinista pugliese.

Secondo Svevi, inoltre, il "pupillo" di Todaro avrebbe atteggiamento forzati solo perché è consapevole di essere ripreso dalle telecamere, ma Vari non la pensa allo stesso modo perché per lei Mattia è "tonto, rinco..., non ne azzecca una".

La reazione del danzatore di Amici

La produzione del talent-show ha deciso di mostrare a Mattia tutto quello che le compagne di classe hanno detto alle sue spalle, e la reazione che ha avuto è stata un misto tra delusione e rassegnazione.

Dopo aver replicato alle punzecchiature della maestra Celentano al serale di Amici, Zenzola è tornato al centro dell'attenzione per le parole che ha usato per commentare le "bordate" di Maddalena e Benedetta.

Se quest'ultima si è subito scusata dicendo di essersi resa conto di aver esagerato, la bionda ballerina ha mantenuto il punto e ha provato a spiegare perché ha offeso l'ex fidanzato.

Il pugliese si è messo a piangere nel raccontare dei tanti tentativi che ha fatto per riallacciare un rapporto civile con la danzatrice con la quale è stato fidanzato per un periodo, tutti andati a vuoto perché lei non gli ha mai aperto una porta.

Wax si è intromesso nel confronto tirando in ballo l'educazione che in questo caso sarebbe mancata ad entrambe le allieve della scuola, ma è stato Cricca quello che ha perso le staffe nel difendere il bistrattato Mattia.

I pareri dei ragazzi di Amici

Nel sentire Maddalena ribadire il fastidio che prova nell'avere intorno Mattia tutti i giorni, Cricca ha sbottato: "Ma per fortuna che vi siete lasciati, ringrazia Dio".

Il cantante di Amici, dunque, si è schierato con Zenzola e contro la ballerina che da mesi starebbe respingendo ogni tentativo di pace da parte dell'ex fidanzato.

Dopo che ha chiarito con Benedetta (che in lacrime ha chiesto scusa ed è stata perdonata), il pugliese ha cercato un altro confronto con Svevi, ma nessuno dei due ha cambiato idea.

"Non penso di meritare queste parole per come mi comporto con te. Non ti ho mai dato della c...", ha detto il latinista con la voce rotta dal pianto.

Forte dell'affetto che gli hanno dimostrato tutti gli altri allievi della scuola, Mattia ha chiuso l'argomento con questa riflessione: "Sono contento di come sono, non mi vergogno".

Maddalena, invece, è rimasta sulle sue e nessuno dei ragazzi l'ha raggiunta in casetta per cercare di capire il motivo per il quale ha sparato a zero su una persona a cui ha voluto bene fino a non molto tempo fa.

Quello che è accaduto nel daytime del 24 aprile ha lasciato senza parole i fan: in pochi si aspettavano un atteggiamento del genere dalla ballerina di Emanuel Lo.