Non accennano a placarsi le voci sul futuro di un professore di Amici: da qualche giorno, infatti, diversi siti e riviste sostengono che Raimondo Todaro non dovrebbe far parte del cast della prossima edizione del talent-show, e il motivo sarebbe legato agli attuali rapporti con Maria De Filippi.

Il settimanale Nuovo Tv riporta che la conduttrice non approverebbe alcuni atteggiamenti del maestro di ballo, e per questa ragione la sua conferma a settembre sarebbe sempre più lontana.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

In queste ore sta circolando una voce secondo cui Todaro non dovrebbe essere riconfermato ad Amici a causa della lite che ha avuto con Maria nella quarta puntata del serale (quella che il pubblico di Canale 5 non ha visto perché è stata tagliata nel montaggio).

Quando mancano due settimane alla fine dell'edizione numero 22 del talent-show, si sta già parlando di quelli che potrebbero essere i cambiamenti nel cast fisso dell'anno prossimo: pare, ad esempio, che due degli attuali insegnanti siano in procinto di lasciare le rispettive cattedre a maggio.

Se Arisa starebbe per dire addio al programma per dedicarsi solamente alla musica (con l'obiettivo di partecipare a Sanremo 2024), Raimondo non rientrerebbe più nei piani di Maria De Filippi, quindi dopo l'estate non dovrebbe più figurare nella commissione interna.

I gossip sui protagonisti di Amici

Nuovo Tv ha sottolineato che non tutti gli attuali professori di Amici dovrebbero essere confermati nella ventitreesima edizione.

"I rapporti tra Todaro e Maria sono più tesi di un tempo, la padrona di casa sta perdendo la pazienza", si legge sulla rivista di gossip che si sta occupando di quello che potrebbe accadere nel cast del talent-show durante l'estate.

Il feeling tra De Filippi e il maestro di ballo latino-americano, dunque, sarebbe venuto meno da qualche settimana, più precisamente da quando è stata registrata la quarta puntata del serale.

Le anticipazioni di quell'appuntamento, infatti, parlavano di una lunga lite che Raimondo aveva avuto con il giudice Michele Bravi, il collega Rudy Zerbi, alcuni allievi e con la presentatrice.

Maria sarebbe intervenuta per rimproverare Todaro che, contestando le decisioni della giuria, stava mettendo a disagio Angelina (Raimondo non accettava che la figlia di Mango fosse a rischio, e altri come Maddalena e Cricca no) facendola sentire la "prima della classe".

Arisa e Raimondo dovrebbero lasciare Amici

Anche se quest'accesa discussione non è mai andata in onda (gli addetti ai lavori hanno preferito cancellarla dalla puntata nella fase di montaggio), i giornalisti sostengono che starebbe influendo nelle decisioni che Maria sarà chiamata a prendere da qui a qualche mese per il cast della prossima edizione.

Per quanto riguarda Zerbi, Celentano, Cuccarini ed Emanuel Lo, andrebbero tutti verso la conferma: il compagno di Giorgia, ad esempio, ha convinto la padrona di casa e ha conquistato il pubblico con competenze e capacità di stare davanti alle telecamere.

A lasciare la commissione interna, dunque, potrebbero essere soltanto Arisa e Raimondo Todaro: la prima per sua volontà, il secondo perché non rientrerebbe più nei piani della conduttrice dopo due anni di "sodalizio".

Sabato 29 aprile, intanto, è andata in onda la settima puntata del serale e i fan di Amici hanno criticato Maria e un gesto che ha fatto solo verso Cricca: prima di scoprire chi sarebbe stato il primo candidato al ballottaggio, De Filippi ha abbracciato il cantante e ha completamente "ignorato" la ballerina Maddalena che era accanto a loro.