Mancano poche ore alla messa in onda della quarta puntata di Amici 22, che è stata registrata giovedì 6 aprile. Da quando si è saputo che al ballottaggio per l'eliminazione sono andati Alessio e Mattia, i fan hanno iniziato a fare ipotesi su come potrebbe essere andata a finire.

L'esperto di gossip Amedeo Venza sostiene che a lasciare la scuola sarebbe stato il ballerino Alessio, l'ultimo esponente del genere hip-hop rimasto nel cast dopo l'inaspettata esclusione di Samu.

Aggiornamenti sulle decisioni dei giudici di Amici

Tra le tante anticipazioni che sono trapelate sul quarto serale di Amici manca quella sul verdetto che i giudici hanno emesso dopo aver assistito allo spareggio tra Alessio e Mattia.

Chi ha assistito alle riprese della puntata che andrà in onda questa sera, sabato 8 aprile, ha raccontato che i due ballerini si sono sfidati sui loro "cavalli di battaglia" e poi sono rientrati in casetta assieme al resto del cast.

Da circa 48 ore i fan si stanno chiedendo come sono andate le cose, ovvero chi ha dovuto abbandonare la scuola a metà percorso.

Amedeo Venza ha usato i social network per rendere pubblica un'indiscrezione che col passare delle ore si fa sempre più insistente: l'eliminato di stasera, infatti, dovrebbe essere il danzatore hip-hop che Raimondo Todaro ha voluto nella sua squadra poche settimane prima dell'inizio della fase serale.

Attesa per il ritorno in tv di Amici

La teoria che sta circolando sul web a poche ore dalla messa in onda della quarta puntata su Canale 5, dunque, è che a perdere il ballottaggio sarebbe stato Alessio Cavaliere.

I giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, dunque, avrebbero salvato Mattia Zenzola dopo averlo visto a confronto con il compagno di squadra.

A giocarsi il posto nella scuola di Amici, infatti, sono stati due talenti del team Arisa-Todaro: non a caso, le anticipazioni fanno sapere che Raimondo ha protestato parecchio per i voti che la commissione esterna ha dato nelle varie manche della serata, arrivando a litigato con tutti pur di difendere i suoi ragazzi.

Le invettive dell'insegnante di latinoamericano, però, non sono servite per impedire uno degli spareggi più difficili di quest'edizione: l'eliminato del 4° serale, infatti, è uno dei danzatori più amati sia dal pubblico che dai docenti.

Tensioni tra i professori di Amici

La terza allieva che ha partecipato al ballottaggio della puntata, è Angelina: la giuria ha preferito Maddalena alla figlia di Mango, e anche questa decisione ha fatto storcere il naso al pubblico in studio e ai "TodArisa".

Maria De Filippi, però, si è schierata dalla parte della commissione esterna e, senza girarci troppo intorno, ha definito "pessimo" il discorso che Raimondo ha fatto per cercare di difendere i suoi ragazzi.

La presentatrice di Amici ha rimproverato il docente per aver sminuito il talento di alcuni avversari e per aver fatto sentire Angelina come "la prima della classe", cosa che lei odia.

Tornando all'appuntamento che sarà trasmesso in tv l'8 aprile, i fan si stanno preparando a dire addio a un altro ballerino dopo Megan, Gianmarco e Samu. Qualora le indiscrezioni social trovassero riscontri nella realtà, a lasciare la scuola dovrebbe essere Alessio.

Mattia Zenzola, di conseguenza, sarebbe ancora in gioco e giovedì prossimo dovrebbe partecipare alla registrazione della quinta puntata: il pugliese rimarrebbe l'unico rappresentante della danza nella sua squadra, esattamente come è accaduto precedentemente a Ramon per Zerbi-Celentano e a Maddalena per Cuccarini-Emanuel Lo.