I fan di Amici sembra non vogliano rinunciare a fantasticare su una "coppia" di allievi che ufficialmente si vogliono soltanto bene e non sono legati da un sentimento d'amore. Dopo aver visto il daytime del 17 aprile, alcuni spettatori hanno puntato il dito contro gli addetti ai lavori per non aver trasmesso in tv il momento in cui Wax sarebbe andato a consolare Angelina in casetta. Sui social network sta circolando un video nel quale pare che il cantante stesse raggiungendo la collega dopo l'uscita di Federica, la sua migliore amica nella scuola.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nell'attesa di scoprire chi finirà allo spareggio nel 6° serale di Amici, i fan sono concentrati su quello che sta accadendo in casetta tra gli 8 allievi rimasti in gara. Lunedì 17 aprile, infatti, è stata trasmessa su Canale 5 la puntata dedicata soprattutto all'addio di Federica ai compagni: la cantante è stata eliminata sabato scorso e ha dovuto salutare tutti con dispiacere.

Angelina è apparsa la più provata, tant'è che non ha trattenuto le lacrime mentre l'amica abbracciava tutti e portava via la sua roba.

La figlia di Mango ha sempre detto che Andreani rappresentava un punto di riferimento per lei, un'ancora alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà e di solitudine.

L'accusa di chi guarda Amici

Chi ha seguito il pomeridiano di Amici del 17/04, inoltre, ha notato un dettaglio che alimenterebbe i già tanti gossip che circolano su due protagonisti indiscussi della ventiduesima edizione.

Su Tik Tok, infatti, sta spopolando un video nel quale sembra che gli addetti ai lavori abbiano volontariamente censurato un faccia a faccia in casetta tra due cantanti che i fan vorrebbero in coppia da mesi ma che, almeno ufficialmente, sono solo ottimi amici.

"Vogliamo parlare del fatto che hanno tagliato dal daytime la parte in cui Wax va da Angelina?", si legge sui social network nella didascalia di un breve filmato nel quale si vede la figlia di Mango aggirarsi da sola e in lacrime nel giardino della casa.

I più attenti hanno zoomato le scarpe che si intravedono da dietro una porta, certi del fatto che appartenessero al "pupillo" di Arisa (che quindi stava raggiungendo la compagna di classe per consolarla).

Questa scena non è mai andata in onda, ma non è nemmeno detto che ci sia stata davvero: alcuni spettatori sono convinti che Wax si sia isolato con Angelina dopo la quinta puntata, ma gli addetti ai lavori non hanno mai mostrato nulla del genere su Canale 5.

Attesa per la nuova eliminazione di Amici

La "ship" che tantissimi fan di Amici hanno per Wax e Angelina, va avanti da mesi: da quando è iniziato il serale, in particolare, sono tanti i dettagli che i più attenti hanno sottolineato per avvalorare la loro tesi (ovvero che tra i due ci sarebbe qualcosa nonostante lei sia fidanzata con un ragazzo esterno alla scuola).

I due allievi, però, respingono ogni gossip e si concentrano su quello che accadrà giovedì 20 aprile: tra 48 ore, infatti, sarà registrata la sesta puntata e un altro talento abbandonerà la gara.

Dopo le contestate uscite di Samu, Alessio e Federica, gli spettatori temono che qualche altro "pezzo da novanta" possa finire al ballottaggio e rischiare l'eliminazione.

Tra i tanti che nelle ultime settimane si sono esposti per criticare il programma e le decisioni che ha preso la giuria composta da Giofré, Malgioglio e Bravi, c'è anche uno storico vincitore amatissimo dal pubblico: di recente, infatti, Andreas Muller è andato contro Amici e quello che è diventato dicendo che lo preferiva prima, sia a livello di meccanismo che di spettacolo sul palco.