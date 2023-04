Grandi emozioni a Terra Amara caratterizzeranno le nove puntate. Dopo tante sofferenze, infatti, Yilmaz potrà vedere Adnan per la prima volta come padre e figlio e lui e Zuleyha si prometteranno di unire la loro famiglia in futuro, con un nuovo piano. L'uomo, inoltre, tornerà a casa da Mujgan e la accuserà di aver tentato di uccidere la moglie di Demir, ma lei negherà e dalla sua parte avrà tutta la famiglia.

Anticipazioni Terra amara: Yilmaz a un passo dal'uccidere Hunkar

Le nuove anticipazioni di Terra amara spiegano che presto per Yilmaz arriverà il momento della verità e Zuleyha confesserà al suo ex fidanzato che Adnan è suo figlio.

Per l'uomo sarà un colpo al cuore e non perderà tempo: lascerà la stanza di ospedale in cui è ricoverata Zuleyha per correre alla tenuta e vendicarsi di Hunkar. Yilmaz si nasconderà tra i cespugli, pronto a togliere la vita alla madre di Demir con una pistola, ma qualcosa gli impedirà di premere il grilletto. Il piccolo Adnan, infatti, lo vedrà e gli correrà incontro e per YIlmaz sarà un'emozione immensa prenderlo in braccio e tenerlo stretto a sé, per la prima volta come padre e figlio.

Anticipazioni prossime puntate: Zuleyha, Yilmaz e Adnan finalmente insieme

Nelle prossime puntate di Terra amara, Yilmaz riuscirà a vedere il piccolo Adnan di nascosto alla villa, mentre Zuleyha sarà in ospedale, ma presto gli incontri saranno sempre più frequenti.

La moglie di Demir, infatti, sarà dimessa e tornerà alla tenuta. Con la complicità di Gulten, Zuleyha e Yilmaz approfitteranno dell'assenza momentanea di Hunkar e Demir per vedersi. Per la prima volta la famiglia sarà riunita e Adnan, Zuleyha e Yilmaz vivranno dei momenti di profonda tenerezza, dopo essersi scusati per il litigio avvenuto in ospedale.

Zuleyha confiderà a Yilmaz che chiama suo figlio come lui quando sono da soli: "È il mio Yilmaz". Successivamente, i due amanti si accorderanno sul futuro e penseranno ad un piano per poter essere finalmente felici insieme, ma dovranno essere prudenti. "Dobbiamo avere pazienza, se facciamo un solo errore possiamo rovinare tutto", dirà Zuleyha.

Yilmaz accuserà Mujgan di aver tentato di uccidere Zuleyha, Fekeli si schiererà con la dottoressa

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalle puntate turche rivelano che al suo ritorno a casa, Yilmaz accuserà Mujgan di aver sparato a Zuleyha tentando di ucciderla. La dottoressa, tuttavia, non si scomporrà e negherà tutto. "Non osare calunniarmi, dimmi che vuoi separarti da me e non mi ami più", chiederà Mujgan, appoggiata da Behice. A difendere la dottoressa, ci sarà inaspettatamente anche Fekeli che farà presente al suo figlioccio che la donna era a casa con suo figlio quando Zuleyha ha rischiato la vita. Da quel momento in poi, Yimaz e la sua amata ricominceranno a vedersi di nascosto sognando di lasciare presto insieme Cukurova.