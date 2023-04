Giovedì 6 aprile è stato registrato il quarto serale di Amici e le anticipazioni fanno sapere che a rischio eliminazione sono finiti due allievi. Sabato sera sarà svelato il verdetto del ballottaggio che hanno affrontato Mattia e Alessio, entrambi seguiti da Raimondo Todaro. A proposito del professore di ballo, in studio ha litigato con giurati, ragazzi e anche con Maria De Filippi per provare a difendere i suoi "pupilli".

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Discussioni, verdetti inaspettati e uno spareggio tra ballerini sono i temi offerti dal quarto appuntamento serale con Amici 22.

Chi ha assistito alle riprese del 6 aprile, infatti, racconta che in studio è accaduto di tutto e che gli insegnanti si sono esposti parecchio per difendere i loro ragazzi.

Todaro, in particolare, ha reagito malissimo alla notizia che i "ZerbiCele" e la giuria hanno preferito mandare al ballottaggio Angelina anziché Maddalena e Cricca del team Cuccarini-Emanuel Lo.

Raimondo ha accusato la commissione esterna e i colleghi di non essere in grado di riconoscere il vero talento, ma le sue parole hanno fatto storcere il naso sia a Michele Bravi che alla padrona di casa.

Il giurato ha litigato con il docente per circa 30 minuti, dopodiché al diverbio si sono aggiunti i titolari delle altre squadre e la conduttrice.

Le prove del nuovo appuntamento con Amici

Mentre in studio era in corso la terza manche, dunque, Maria ha preso parola e ha rimproverato Raimondo per quello che ha detto per cercare di evitare il ballottaggio ai suoi ragazzi.

La presentatrice di Amici, infatti, è andata contro Todaro perché col suo discorso aveva sminuito la bravura di Maddalena e Cricca e aveva fatto sentire Angelina a disagio descrivendola come la "prima della classe".

Il docente di danze latinoamericane non si è scusato, anzi ha provato a spiegare le sue ragioni puntando il dito contro una presunta scorrettezza di Zerbi.

Secondo il siciliano, infatti, Rudy e Alessandra hanno mandato a rischio eliminazione Maddalena e Angelina solo per strategia, anche perché entrambi considerano Cricca l'"anello debole" della squadra Cuccarini-Emanuel Lo.

Tutto questo caos non è servito per evitare lo scontro allo spareggio tra Alessio e Mattia: i due ballerini si sono esibiti con la consapevolezza che uno di loro avrebbe abbandonato la scuola da lì a breve.

Attesa per il nome dell'eliminato di Amici

Nel corso della terza manche, poi, è accaduta una cosa che ha attirato l'attenzione del pubblico in studio.

Wax si è esibito in una prova contro Ramon e, nel pronunciare una frase del suo brano, si è avvicinato al volto di Rudy e gliel'ha dedicata con tono provocatorio.

"Io non sono un cantante, stono spesso", ha detto l'allievo di Arisa in faccia a Zerbi dopo che quest'ultimo gli ha lanciato un guanto di sfida sull'estensione vocale contro Aaron (questo confronto non c'è stato durante la quarta puntata del serale di Amici).

Altre anticipazioni che sono emerse dagli studi Elios in queste ore, riguardano le reazioni che i ragazzi hanno avuto alla notizia che uno tra Alessio e Mattia sarebbe stato eliminato.

Benedetta, in particolare, non ha trattenuto le lacrime perché in questi mesi ha stretto un bellissimo rapporto con entrambi gli alunni a rischio.

Qualora a lasciare la scuola dovesse essere Zenzola, anche la latinista abbandonerà la casetta perché è stata "trattenuta" da Maria De Filippi solo per permettere al pugliese di eseguire dei passi a due del genere di danza che rappresenta.

Il "guanto dei prof", invece, è stato vinto da Arisa e Todaro: quest'ultimo ha ballato con la moglie Francesca Tocca.