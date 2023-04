È in arrivo un duro colpo per Yilmaz nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Proprio mentre sarà intento a far fuori Fikret, dopo aver sentito un pettegolezzo che riguarda una possibile liaison tra lui e Müjgan, arriverà proprio quest'ultima a calmare le acque, facendo una confessione sconvolgente: ammetterà di aver finto di essere incinta in quanto voleva trattenere Yilmaz a Çukurova.

Yilmaz vuole uccidere Fikret

La tensione sarà altissima a Çukurova durante le prossime puntate, perché in paese girerà un pettegolezzo che indicherà Fikret e Müjgan come possibili amanti.

La cosa giungerà alle orecchie di Yilmaz e non la prenderà per niente bene. Infuriato come non mai andrà alla ricerca di Fikret con il chiaro obiettivo di ucciderlo.

Yilmaz con una pistola arriverà alla fabbrica e puntandola verso Fikret e lo accuserà di essere andato a letto con Müjgan, un tradimento che non può assolutamente tollerare: ha macchiato il suo onore, visto che è il padre del bambino che aspetta la dottoressa.

La confessione di Müjgan: 'Non sono incinta'

Fikret farà fatica a capire ciò che Yilmaz gli sta dicendo, ma quest'ultimo sarà a un passo dal premere il grilletto. Improvvisamente arriverà Fekeli, che proverà a bloccare Yilmaz, ma ogni tentativo sarà vano. "Sparami se credi a tutte le bugie che dicono in giro", dirà Fikret a Yilmaz, una bella provocazione e quando il ragazzo sarà pronto a sparargli arriverà anche Müjgan.

Per evitare che possa accadere una tragedia, Müjgan confesserà tutta la verità: "Ho detto una bugia Yilmaz, non sono incinta". Yilmaz, ma anche gli altri presenti, Fekeli, Çetin e Fikret, rimarranno sconvolti davanti alle parole pronunciate dalla ragazza, ma il primo a dire qualcosa sarà proprio Fekeli.

Yilmaz prende con la forza Müjgan e la porta via

Fekeli guarderà Müjgan basito e le chiederà qualche delucidazione in merito, anche perché la ragazza ha dichiarato anche alla stampa che era in attesa del suo secondo bambino. Müjgan sarà mortificata e confesserà di aver rubato l'esito delle analisi di un'altra donna incinta e di averlo spacciato per suo.

Confesserà di averlo fatto perché Yilmaz era pronto ad abbandonare Kerem Ali per scappare con Züleyha, solamente per questo motivo ha mentito: voleva trattenerlo a Çukurova.

Yilmaz si arrabbierà molto e prenderà Müjgan con la forza. Fekeli temerà che possa farle del male, visto che fino a pochi istanti prima aveva l'intenzione di uccidere Fikret per un semplice pettegolezzo. A ogni modo la porterà via con sé, che cosa avrà intenzione di farle? Il futuro per la giovane dottoressa non si prospetta per niente roseo.