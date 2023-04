Continuano ad appassionare le puntate Il Paradiso delle Signore in programmazione su Rai 1 per il mese di aprile. Nella puntata di giovedì 20 aprile ci sarà un evento che coglierà in maniera del tutto imprevedibile Salvatore ed Elvira. Nascerà un amore nella soap opera? Sarebbe ora per Salvo, viste le recenti sfortune in campo sentimentale.

Nel frattempo, per Marco arriva il momento della verità. Scopre che Gemma aspetta un bambino e crede che il padre sia Roberto. Peccato che la verità sia tutt'altra.

Vito ha avuto un'idea: non ha intenzione di partire da solo per l'Australia e vuole proporre a Maria di venire con lui.

La giovane Puglisi sarà davvero disposta a lasciare il suo lavoro e le persone a lei care?

Il Paradiso delle signore 7 puntata 149 giovedì 20 aprile 2023

Stando alle anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore, Umberto scopre i movimenti di Adelaide. La contessa, nel frattempo, trova il tempo di telefonare a Marcello, che non riesce a tranquillizzarsi nemmeno dopo l'intervento di Ludovica. Sa in cuor suo che la contessa è nei guai ma non può e non le è permesso aiutarla.

Vito cerca di trovare le parole giuste per affrontare il discorso sulla sua partenza per l'Australia, sperando di convincere Maria a seguirlo.

Tancredi, sempre più preoccupato dalla possibilità che la verità sulla notte dell'incendio alla fabbrica venga a galla, prega Vittorio di non fomentare Matilde a fare ulteriori indagini.

Il Paradiso delle signore ultime anticipazioni: Marco scopre la verità sulla gravidanza di Gemma

Continuando con le anticipazioni della soap, vedremo Alfredo ormai rassegnato a incontrare i suoi parenti senza Irene, che non ha alcuna intenzione di presenziare. Non la prende affatto bene.

Salvatore ha fatto in modo che Elvira non superasse l'esame pratico di guida, convinto che non fosse ancora pronta e un vero disastro al volante.

La venere non si perde d'animo e ritenta, chiedendo a Salvo un aiuto per le guide. Ed ecco che tra i due succede qualcosa di inaspettato.

Come svelano le nuove trame Il Paradiso delle signore Marco scopre che Gemma è incinta, ma crede che il bambino che porta in grembo sia di Roberto: quanto si sbaglia! La giovane Zanatta rimane spiazzata dopo aver saputo che Marco non si presenterà alle nozze tra lei e Landi.

A quanto pare, non è completamente finita tra Gemma e Marco, che sta provando a voltare pagina in maniera definitiva con Stefania, innamorata di un altro ragazzo. Che cosa accadrà tra loro? Non si esclude che ci sia un ritorno di fiamma improvviso, magari quando si saprà la reale paternità del bambino che sta aspettando la giovane Zanatta e che ama già con tutto il suo cuore.